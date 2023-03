Campobasso, disposizioni per gli uffici comunali per il 6 marzo: l’ordinanza

CAMPOBASSO – Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha preso atto dell’avviso pervenuto da E-Distribuzione – Unità Territoriale Molise con il quale viene comunicato che in data 06 Marzo 2023 sarà interrotta l’erogazione dell’energia elettrica dalle ore 09.00 alle ore 16.00 tra le altre, nella P.zza Vittorio Emanuele al n. 29 (sede del Palazzo di Città)

Allo stato attuale, non sussistono soluzioni alternative fornite da E-Distribuzione – Unità Territoriale Molise idonee ad assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica, di conseguenza, l’impianto elettrico, telefoni e strumentazioni degli uffici comunali di P.zza Vittorio Emanuele al n. 29, non potranno funzionare nell’arco di tempo interessato dai lavori.

Per questo motivo, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, con una propria ordinanza ha ravvisato la necessità e stabilito la chiusura degli uffici al pubblico di Anagrafe e Stato Civile, ubicati nella P.zza Vittorio Emanuele, nella giornata di lunedì 6 Marzo 2023, in quanto risulta impossibile attendere alle ordinarie attività lavorative, eccezion fatta per le denunce di nascita e morte per le quali è assicurata la reperibilità ai numeri che seguono: 3346280195 – 3460201521.

Con la stessa ordinanza viene demandato a ciascun dirigente, ognuno per la propria Area di competenza, la programmazione delle attività lavorative, alla luce delle precipue esigenze di servizio, disponendo ferie d’ufficio, smart working o lavoro in presenza unitamente agli aspetti di dettaglio relativi alla gestione delle assenze assicurando comunque l’erogazione dei servizi ritenuti necessari.