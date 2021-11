“Campobasso e il Molise: Terra dei Monforte”, evento a Campobasso

CAMPOBASSO – Domenica 7 novembre 2021, l’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane organizza l’evento “Campobasso e il Molise: Terra dei Monforte”, grazie alla collaborazione con l’Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise (IRESMO) e con il Centro Studi e Ricerca Nundinae di Gravina in Puglia (BA).

Una delegazione del Centro studi pugliese, insieme ad alcuni suoi figuranti, presenzierà all’incontro incentrato sulle vicende storiche della famiglia Monforte e la sua influenza non solo nella terra molisana ma anche in quella pugliese.

Due terre, seppur diverse, unite da un indissolubile legame storico che si rafforzerà maggiormente, grazie alla stipula di un Patto di Amicizia tra l’importante sodalizio di Campobasso dei Crociati e i Trinitari ed il Centro Studi e Ricerca Nundinae, da sempre attivo nello studio e la ricerca delle proprie origini.

Un passo fondamentale per l’Associazione molisana che aggiunge un nuovo tassello al suo intenso operare per il territorio, siglando quindi una nuova collaborazione con un’importante realtà associativa che amplia ed arricchisce la già fitta rete di cooperazioni attivate in questi anni dal sodalizio campobassano su tutto il territorio, regionale e nazionale.

L’evento in programma è una delle iniziative inserite nel cartellone “Campobasso Historica – Il Rinascimento”, un ampio progetto di valorizzazione del territorio promosso e sostenuto dalla Regione Molise, attraverso l’avviso Turismo è Cultura 2020 del Patto per lo Sviluppo del Molise, in partenariato con il Comune di Campobasso, la Camera di Commercio del Molise e la Confcommercio Molise.

Durante la giornata è previsto un originale convegno itinerante con visita della parte antica del capoluogo che si concluderà nel Castello Monforte dove verrà siglato il gemellaggio. Nel pomeriggio invece, presso il Circolo Sannitico, si svolgerà un interessante approfondimento sui Monforte nell’Italia meridionale con degli appunti di moda al tempo di Nicola II Monforte (Molise) e Giovanni di Montfort (Puglia).

In occasione dell’evento, grazie al supporto reso all’Associazione Crociati e Trinitari da MDC Prato, saranno eccezionalmente mostrati al pubblico alcuni costumi originali della serie tv “I Medici” e della fiction “Leonardo”.

Interverranno per l’occasione, storici, conoscitori e studiosi del periodo storico, quali Walter Santoro (archeologo e Presidente IRESMO), Teresa Carafa (architetto e costumista), Rita Muncipinto (delegata Nundinae).

Il programma completo della giornata

ore 10:30 Piazza Pepe: Convegno itinerante con visita della città monfortiana “Sulle orme di Nicola II Monforte” a cura di Walter Santoro, archeologo e Presidente dell’Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise (IRESMO).

ore 12:30 Castello Monforte: Incontro tra Nicola II Monforte (Molise) e Giovanni di Montfort (Puglia). Sottoscrizione del Patto di Amicizia tra l’Associazione pro Crociati e Trinitari di Campobasso e il Centro Studi e Ricerca Nundinae di Gravina in Puglia.

Ore 16:00 Circolo Sannitico: “I Monforte nell’Italia meridionale – Appunti di moda al tempo di Nicola II Monforte e Giovanni di Montfort”. A cura di Walter Santoro, archeologo e Presidente IRESMO, Teresa Carafa, architetto e costumista e Rita Muncipinto, associata Nundinae

La partecipazione è con posti limitati, obbligo di prenotazione e possesso di green pass.