Campobasso in C, il patron Gesuè: “È un punto di partenza”

CAMPOBASSO – “Abbiamo già voglia di rivivere altri momenti belli. Domenica scorsa è stato uno dei giorni più belli della mia vita dopo la nascita dei miei bimbi. Campobasso è una realtà unica, qualcosa di difficilmente replicabile in Italia, c’è una passione incredibile, un passato glorioso. Il nostro è un progetto serio. La serie C è un punto di partenza”. Così il patron del Campobasso Calcio, Mario Gesuè, nel giorno dell’ultima partita casalinga della squadra molisana nel campionato di serie D, in programma questo pomeriggio contro il Fiuggi con inevitabile festa finale per la storica promozione in C.

Gesuè, imprenditore rappresentante di un fondo svizzero, Halley Holding, che ha acquistato la maggioranza delle quote del Campobasso nell’estate del 2019, parla al quotidiano Tuttosport che oggi dedica un’intera pagina all’impresa rossoblu. “Siamo ambiziosi e orgogliosi – aggiunge – abbiamo idee e la capacità di difenderle. Stiamo anticipando i tempi, facciamo cose innovative che non si vedono neppure in Serie A o in B o in C”.

A Tuttosport parla anche Matt Rizzetta, il socio italo-americano della società, imprenditore che guida il North Six Group, azienda che si occupa di comunicazione. Rizzetta ha deciso di entrare nel Campobasso lo scorso anno: “Prima di scegliere proprio questa società – spiega – abbiamo analizzato decine di realtà in serie B e in C, ma nessuna ha le stesse potenzialità. Negli States dietro Juventus, Milan e Inter il nome che gira di più è quello del Campobasso. La piazza perfetta per gli underdogs”. Il riferimento è agli ‘sfavoriti’, alla squadra abituata a soffrire: “Negli occhi dei tifosi – chiude Rizzetta – ho visto quasi 40 anni di delusioni e sofferenze. Però loro hanno un’energia positiva che può coinvolgere tutto il Molise”.