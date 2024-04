Campobasso in C, Roberto Gravina: “La gioia più grande”

CAMPOBASSO – “La gioia più grande per Campobasso e il Campobasso è quella di aver percorso, ancora una volta, a testa alta e con serietà, una strada tutta in salita pur di tornare lì dove, sul campo, avevamo dimostrato già di meritare di stare”. Così sui social il consigliere regionale Roberto Gravina (foto).

“La passione e la tenacia hanno, oggi più che mai, i colori rossoblu, gli stessi che i tifosi del Lupo non hanno mai smesso di sventolare in giro per i campi di tutta Italia”, aggiunge. “Grazie a tutto lo staff tecnico e dirigenziale del Campobasso Football Club da oggi, nuovamente, abbiamo una squadra che torna a rappresentare tutto il Molise nel calcio professionistico. Forza Lupi”.