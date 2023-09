Campobasso, sgomberato appartamento occupato abusivamente

CAMPOBASSO – Nel pomeriggio del 13 settembre 2023, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso hanno proceduto allo sgombero di un appartamento sito in via Basilicata, occupato abusivamente da un cittadino nigeriano con posizione di soggiorno irregolare e gravato da decreto di espulsione.

In particolare i Carabinieri sono stati contattati dal proprietario dell’immobile che ha segnalato l’effrazione del cancello d’ingresso e dell’inferriata posta a protezione del portone dell’abitazione, al momento non abitata. L’esito del sopralluogo effettuato dai militari all’interno dello stabile ha consentito di individuare nella camera da letto posta al terzo piano la presenza di un cittadino extracomunitario, sconosciuto al proprietario, introdottosi arbitrariamente nella struttura.

Lo straniero è stato accompagnato presso gli uffici del NOR di Campobasso per le attività previste mentre il proprietario ha formalizzato la denuncia presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Campobasso. Al termine delle formalità si è proceduto alla denuncia dello straniero all’Autorità Giudiziaria, per violazione di domicilio, danneggiamento e inottemperanza al decreto di espulsione ed invitato a regolarizzare la sua posizione presso la locale Questura, come previsto dalla normativa vigente. Le attività svolte testimoniano l’impegno dell’Arma al fine di evitare il dilagare dell’occupazione arbitraria degli immobili che costituisce da tempo una delle problematiche che affliggono i centri urbani, determinando forti tensioni sociali e situazione di illegalità diffusa.