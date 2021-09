FIRENZE – Vivere l’esperienza di Campobasso attraverso lo sviluppo sostenibile ed equilibrato del territorio, questo uno degli obiettivi del progetto Excover all’interno del Programma Interreg Italia – Croazia 2014-2020, di cui il Comune di Campobasso è partner. Si appena concluso il Transnational meeting svolto ad Alfonsine ed Ostellato, comuni facenti parte del consorzio Delta 2000, partner di progetto appuntamento tecnico e di study visit delle realtà nascoste delle Province di Ravenna e Ferrara. Nell’incontro sono state presentate le attività di ricerca che i singoli partner hanno condotto e che hanno portato alla creazione di un database dei luoghi e delle storie nascoste emersi grazie alla partecipazione della popolazione locale. Sono state inoltre pianificate le attività finali che daranno forma ai prodotti turistici finalizzati ad attrarre e incuriosire visitatori che hanno voglia di esplorare e scoprire mete insolite e luoghi non interessati dai grandi flussi turistici.

Per l’occasione il Comune di Campobasso ha predisposto la mappa digitale della città, consultabile al link https://qrco.de/bcN8RN e nata grazie al coinvolgimento e al contributo attivo dei cittadini che hanno valorizzato il patrimonio culturale e naturalistico fornendo racconti, immagini, esperienze e suggerimenti di viaggio.

La mappa realizzata con la comunità cittadina è stata inoltre presentata al Festival del Turismo Esperienziale, svoltosi a Firenze nei giorni scorsi presso il Centro Congressi del Gran Hotel Mediterraneo e che ha visto coinvolti i partner del progetto Excover in qualità di espositori. Una vetrina per territori e imprese ma, soprattutto, un momento di riflessione e confronto tra i vari operatori territoriali e di settore sul tema del turismo delle emozioni e delle esperienze dopo il Covid.

Il Festival del Turismo Esperienziale ha richiamato, operatori del mondo del turismo come Tour Operator, AdV, Associazioni, Cral, Giornalisti e Rappresentanti Istituzionali. Del resto, la RTA – Rete Turismo Associato partner dell’evento, è una realtà capace di riunisce oltre 4.300 cral, associazioni e club italiani.

Un’importante occasione per il Comune di Campobasso che grazie alla presenza in loco della dottoressa Claudia Romaniello e della dottoressa Sabrina Tirabassi, del settore Programmazione e politiche comunitarie, ha raccontato al pubblico e ai numerosi espositori italiani e stranieri, insieme alla dottoressa Nella Rescigno di JustMo’, società a cui è affidata l’Assistenza tecnica nell’ambito del progetto EXCOVER, la città con i suoi monumenti, le tradizioni, l’arte, le ville e i giardini, le esperienze nascoste, le curiosità, le persone. Incredibile la risposta del pubblico che ha partecipato al Festival. Grande infatti è l’interesse mostrato per Campobasso e il Molise tutto, come meta poco nota ma affascinante per la qualità del patrimonio naturalistico e culturale.

La manifestazione allestita nelle sale del Grand Hotel Mediterraneo di Firenze è stata incentrata su convegni e incontri che, oltre ad affrontare il tema delle esperienze nel viaggio, ha chiamato i partecipanti a riflettere e a portare testimonianze sul nuovo ruolo che il turismo delle emozioni può e deve avere nel periodo post Covid. Un’importanza fondamentale per lo sviluppo di un turismo che valorizzi le esperienze locali dei diversi territori e le loro caratteristiche enogastronomiche, ambientali, legate al mondo dei cammini e dell’artigianato, la assume proprio la capacità di rendersi visibili e riconoscibili attraverso un lavoro di rete e di promozione reciproca che Amministrazioni, tour operator e associazioni sono chiamati a mettere in campo e a sostenere nel tempo.