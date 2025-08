Campobasso: Trio Advena chiude Musica in Villa 2025

Domenica 3 agosto a Villa de Capoa l’ultimo concerto della rassegna Musica in Villa con il Trio Advena. In programma Mozart, Corelli, Pergolesi e altri

CAMPOBASSO – Domenica 3 agosto alle 11 a Villa de Capoa di Campobasso, si svolgerà l’ultimo concerto della rassegna Musica in Villa con il Trio Advena, composto da Marzia Marinelli (oboe), Pierdavide Falco (oboe e corno inglese) e Francesco Abate (clarinetto basso) che eseguiranno musiche di Giovanni Battista Pergolesi (Trio sonata n. 1 in sol minore, Luca Picciano – DOC. IV tre miniature), José Ramón Córdoba Rodríguez (Fantasia su un’aria spagnola), Starke Michel (Trio sonata n. 3), Arcangelo Corelli (Sonata a tre op. 2 n. 6 in sol minore), Wolfgang Amadeus Mozart (Concerto per oboe in fa maggiore kv 314 – arrangiamento di P. Falco).

Marzia Marinelli (2000) nata a Campobasso, dopo aver conseguito il diploma di maturità presso il Liceo Musicale “G. M. Galanti” di Campobasso, ha conseguito con il massimo dei voti e la lode il Diploma Accademico di II livello in oboe presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, sotto la guida del M° Maurizio Marino. Ha successivamente frequentato corsi di perfezionamento con il M° Francesco Di Rosa presso l’Accademia Filarmonica di Bologna. Svolge regolare attività concertistica con l’Orchestra Sinfonica del Molise, ricoprendo i ruoli di primo e secondo oboe e corno inglese in numerosi progetti lirico-sinfonici. Ha inoltre collaborato con l’Orchestra di Sinfonica di Lecce e del Salento – OLES, l’Orchestra ICO “Suoni del Sud”, l’Orchestra Giovanile “F. Fenaroli” di Lanciano, l’AYSO Orchestra e l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno. Ha partecipato a numerose masterclass e corsi di perfezionamento con maestri di rilievo internazionale, tra cui Albrecht Mayer, Fabien Thouand, Paolo Pollastri, Simone Sommerhalder. Ha ricoperto per gli A.S. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 il ruolo di docente di oboe presso il Liceo Musicale “G.M. Galanti” di Campobasso. Nell’ambito dell’attività scolastica ha contribuito in qualità di coordinatrice del progetto didattico “Galanti Perosi”, che ha coinvolto le classi di oboe e clarinetto del liceo musicale e del Conservatorio di Campobasso.

Pierdavide Falco (2002) ha conseguito il Diploma Accademico di Primo Livello presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli con il massimo dei voti e la lode. Dal 2020 è Primo Oboe della Nuova Orchestra Scarlatti Young. Parallelamente, ricopre il ruolo di Secondo Oboe nella Nuova Orchestra Scarlatti, con la quale ha eseguito sinfonie di Beethoven e Mozart, oltre a un ampio repertorio operistico comprendente titoli di Verdi, Rossini e Puccini. Dal 2022 è inoltre impegnato come solista al corno inglese, con esecuzioni sia orchestrali che per strumento solo. In ambito cameristico fa parte stabilmente del Quintetto di Fiati della Nuova Orchestra Scarlatti, affrontando repertori di autori come Rota, Arnold, Berio, Ibert, Farkas, Haydn e Danzi.

Ha frequentato masterclass con Yvan Podyomov, Domenico Orlando e Luca Vignali, perfezionandosi nel repertorio solistico e orchestrale. Vincitore di diversi premi internazionali – tra cui il Primo Premio ai concorsi “Sette Note a Palazzo” e “Città di Baronissi” – è attivo anche nella sperimentazione musicale, partecipando a progetti originali come il Bruno Persico Jazz Ensemble per l’Orsara Jazz Festival e la rassegna Offerta Musicale, in collaborazione con Paky Di Maio.

Francesco Abate nasce a Battipaglia (SA) nel 1994. Inizia gli studi musicali all’età di 11 anni presso la scuola secondaria di primo grado Gianni Rodari per poi entrare nel Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino, dove si è diplomato con il massimo dei voti. Ha seguito varie masterclass di perfezionamento con i maestri Luca Sartori, Gaetano Falzarano e Gaetano Russo. Collabora con varie orchestre campane e ha un’intensa attività artistica in molte formazioni cameristiche, inoltre ha ottenuto ottimi risultati in numerosi concorsi nazionali e internazionali. Nel 2016 è risultato idoneo all’audizione dell’orchestra “Scarlatti Young” partecipando a numerosi concerti e tournée tra le quali quelle in Cina nel periodo Novembre – Gennaio 2017, con la quale l’orchestra tuttora collabora. Attualmente frequenta il biennio di musica da camera presso il Conservatorio G. Martucci di Salerno.