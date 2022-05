“Campus Salute”, giornate della prevenzione a Campodipietra

In programma sabato 21 e domenica 22 maggio, screening gratuiti per tutti i cittadini, senza alcun vincolo di residenza o domicilio

CAMPODIPIETRA – “Campus Salute” sabato 21 e domenica 22 maggio, giornate della prevenzione presso la Casa della Cultura a Campodipietra. Screening gratuiti per tutti i cittadini, senza alcun vincolo di residenza o domicilio, con l’obiettivo di avvicinare la popolazione alla visita specialistica. Presentandosi negli orari indicati è possibile sostenere le visite previste: Endocrinologia, Prevenzione Osteoporosi, Dermatologia (sabato 09.30-13.00), Prevenzione Cardiologica con ECG, Urologia, Nutrizione e Chiropratica. Orari: Sabato 21 maggio dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, domenica 22 maggio dalle 09.30 alle 13.00. Non solo, all’esterno della struttura presso la villetta comunale è prevista l’area veterinaria dedicata agli “amici a quattro zampe”. Presente anche l’AVIS Molise con un punto informativo sull’importanza della donazione del sangue. Per info è possibile contattare i seguenti numeri 3494691613 – 3498719217.

La Casa della Cultura a Campodipietra sarà adibita a un vero e proprio ospedale da campo con ambulatori specialistici organizzati per effettuare prestazioni di elevato valore professionale. L’iniziativa nasce dal rapporto di amicizia e di collaborazione tra il vice presidente del Consiglio Regionale, Gianluca Cefaratti e il presidente della ONLUS “Campus Salute”, Pasquale Riccio che ha proposto di inserire anche il Molise tra le varie tappe del circuito nazionale ed internazionale organizzato. L’idea è stata immediatamente recepita da Gianluca Cefaratti che ha dato il via alla macchina organizzativa fissando questo primo appuntamento, grazie al sostegno e alla disponibilità offerta dall’amministrazione comunale di Campodipietra.

L’obiettivo è infatti quello di riproporre l’iniziativa nel prossimo futuro, anche in altri centri del territorio regionale per far sì che il Campus Salute possa diventare un punto di riferimento per tutti coloro, che anche a causa della pandemia, sono stati costretti a rinviare o addirittura a rinunciare a visite mediche specialistiche, in particolare dal punto di vista della prevenzione. Il Campus Salute nasce nel 2010 per la volontà di un gruppo di professionisti che hanno messo in campo le loro esperienze per la promozione della salute, della prevenzione delle malattie e delle disuguaglianze sociali. Lo scopo è la diffusione della cultura della prevenzione primaria delle malattie, attraverso iniziative di tipo sanitario, culturale, educativo e scientifico.