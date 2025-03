“Carosello Americano” in scena al Teatro Savoia il 22 e 23 marzo

CAMPOBASSO – Per la stagione di spettacoli del Teatro Savoia prodotta dalla Fondazione Molise Cultura e promossa dalla Regione Molise, sarà in scena sabato 22 e domenica 23 marzo, uno spettacolo che annovera le più frizzanti pagine della musica della prima metà del secolo scorso, con le più belle melodie italiane, napoletane e americane, tra battute esilaranti, ballo e canto, che trasporteranno il pubblico in un mondo fatto di signorilità e brillantini, leggerezza e comicità.

Un grande spettacolo dall’animo festoso, con maestro di cerimonie lo straordinario Umberto Scida, musical performer dall’indiscussa esperienza e affermazione nel settore, accompagnato in questo viaggio dalle voci di Marianna Bonansone, Angela Amato e Domenico Menini, con il corpo di ballo della Compagnia Umberto Scida accompagnati dall’orchestra I Sinfonici, diretta dal maestro Sergio Piccone Stella.

Ad essere protagonisti saranno la grandezza della commedia musicale e dell’operetta, l’atmosfera briosa dei varietà, l’allegria e la spensieratezza. I ritmi, i suoni, le luci, le movenze, i costumi e le splendide canzoni del secolo scorso coinvolgeranno il pubblico di tutte le età in maniera accattivante ed immersiva, attraverso una rilettura brillante di brani iconici, intrecciati in una trama rocambolesca che con dialoghi spumeggianti ed esilaranti affascinerà gli spettatori.

Spettacolo in abbonamento, biglietti in vendita su Ciaotickets.com – presso punti vendita autorizzati – presso il botteghino in Piazza Pepe a Campobasso dal lunedì al venerdì ore 17-20 (sabato – domenica un’ora prima degli spettacoli del Teatro Savoia).