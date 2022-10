Cena con delitto anni ’20 a Termoli con “Che fine ha fatto Rita Monroe?”

TERMOLI – “Siedi al tavolo e preparati, fra poco le luci della sala si spegneranno. Ci ritroveremo in un’epoca affascinante con un mistero da seguire…”. Così recita il sito di Cronosfera Viaggi nel Tempo, l’Associazione pescarese specializzata in spettacoli interattivi come le “cene con delitto”. Ma di cosa si tratta in realtà? Qualcuno degli ospiti viene fatto fuori prima del dolce?

“La cena con delitto è uno spettacolo teatrale vero e proprio, con musiche, luci, costumi ed

effetti speciali”, riferiscono gli organizzatori, “che però si svolge all’interno di un ristorante,

fra una portata e l’altra di una cena”.

Si tratta quindi di un evento teatrale ma anche ludico, che trasforma una normale cena in un passatempo intelligente e dinamico. Il pubblico sarà infatti chiamato a risolvere un caso

misterioso cogliendo gli indizi, formulando teorie e talvolta anche rivolgendo domande direttamente agli attori, che rispondono “rompendo la quarta parete”.

In occasione del weekend di Halloween, e in collaborazione con la struttura Martur Resort di

Termoli, sabato 29 ottobre i commensali verranno trasportati nella Chicago degli anni ’20, all’interno di uno speakeasy, ai tempi di gangster e proibizionismo, dove la polizia è alla ricerca di una ballerina misteriosamente scomparsa: Rita Monroe.

Lo spettacolo sarà accompagnato da una cena con un menù ricco e raffinato: salumi e formaggi molisani, scialatielli brasato di Tintilia, arista farcita con patate alla contadina, dessert e caffè, il tutto accompagnato dai vini della Cantina Altavilla. Varianti vegetariane su richiesta.

Il costo complessivo di cena e spettacolo è di 40 euro, con riduzione per il menù bambini “under 12”.

Queste le parole di Lorenzo Giannotti, Presidente e anima di Cronosfera: “Dopo oltre 260 eventi realizzati in Abruzzo, ci piace pensare di essere riusciti a portare il teatro nei ristoranti, e non vediamo l’ora di proporre la formula vincente anche al di fuori della nostra regione”.

Info & Prenotazioni: http://www.cronosfera.it/rita oppure direttamente tramite WhatsApp

al numero 388 6460565