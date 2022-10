Cerimonia inaugurale del Progetto Erasmus a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA – La prima cittadina Simona Contucci è intervenuta questa mattina presso l’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, per portare il proprio saluto istituzionale in occasione della cerimonia inaugurale del Progetto Erasmus intitolato “Improving Students’ motivation – Google tools and mobile apps”.

All’evento erano presenti, oltre alla Dirigente Scolastica Ettorina Tribò, ai docenti italiani e agli studenti impegnati nel progetto, anche gli otto insegnanti e i circa trenta ragazzi provenienti da Portogallo, Lituania, Turchia e Bulgaria.

Il sindaco ha successivamente accolto i docenti esteri presso la Casa Comunale: l’occasione è stata utile per illustrare le caratteristiche del territorio montenerese, oltre alle peculiarità paesaggistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche di quest’area del basso Molise.

Gli studenti e i docenti del progetto Erasmus saranno impegnati per il resto della settimana nelle attività scolastiche già programmate e nelle visite guidate in altre zone di Montenero e del Molise, per conoscere meglio la nostra terra e per scoprire le sue innumerevoli bellezze.