Cgia: molisani ‘tiepidi’ per gli acquisti online, solo uno su tre preferisce l’e-commerce

CAMPOBASSO – Nel corso del 2024 sono stati 106mila i molisani che hanno effettuato acquisti e-commerce, il 36,6% dei residenti. E’ quanto emerge da un’elaborazione della Cgia di Mestre su dati Istat.

Nella graduatoria nazionale, che vede al primo posto la Provincia autonoma di Trento con il 49,2% dei residenti, il Molise si colloca nella parte bassa superando solo Puglia, 36,1%, Campania, 32,9%, Sicilia, 30,7% e Calabria, 27,6%. Le preferenze negli acquisti degli italiani vedono al primo posto, con il 23,2%, abbigliamento, scarpe e accessori, in coda, 6,4%, le consegne pasti da ristoranti, fast food e altro.