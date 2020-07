Cinework ricerca sul tartufo a Campobasso: ecco quando

CAMPOBASSO – Domenica 2 agosto 2020 dalle ore 7,30 in via Calabria – Via Campania a Campobasso in programma il “Cinowork ricerca su tartufo”. Pre-iscrizioni entro il 30 luglio, programma della gara amatoriale (gara a unità singola, non di contatto. Saranno poste in essere tutte le direttive per evitare assembramenti per la prevenzione anticovid-19). Dalle 7,30 accrediti, alle ore 8.30 inizio gara Binomio conduttori con cani maschi; Categoria: atleti Juniores; a seguire atleti seniores. A discrezione del direttore di gara l’ordine della successione delle classi. A seguire: binomi conduttori con cani femminili. Categoria: atleti Juniores; a seguire atleti seniores, a discrezione del direttore di gara l’ordine della successione delle classi.

PAUSA: Elaborazione dati gara a cura dei giudici. Giuria: da designare dalla FIDASC Molise, a seguire le premiazioni.

INFORMAZIONI GARA Luogo e logistica: Via Calabria, 86100 Campobasso Parco La Madonnina: n.1 ring per esperti, lato basso; e Dog Park Vivi Colle dell’Orso : n. 2 ring Riferimenti per info: F.C. 3398960916 – N.L.3358392600 – L.N. 3298432500

Premiazioni: verranno premiati i primi tre classificati di ogni classe e categoria, e sarà designato il primo assoluto ( esclusa classe baby). Il materiale di premiazione sarà disposto su di un tavolo nelle vicinanze del podio, dal quale l’atleta potrà prelevarlo per procedere con la cerimonia di rito. Ringraziamento di partecipazione a tutti i cinofili che avranno aderito alla manifestazione.

INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI

Le iscrizioni si possono effettuare entro giovedì 30 luglio 2020 previa compilazione del modulo di iscrizione perfettamente compilato in tutti i campi e versamento della quota di partecipazione da versare in contanti al referente iscrizioni segreteria organizzativa dell’Associazione Vivi Colle dell’Orso, presso il Dog Park, sig. F.Cocca il modulo, o per appuntamento telefonico info: F.Cocca 3398960916 (delegato temporaneo per la raccolta dati); o alla mail: vivicolledellorso@virgilio.it. Quota di partecipazione binomio: 1° cane € 10,00. Per ogni cane, fino ad un max di n. 5 e dello stesso intestatario, aggiungere € 7,00 (es. tre cani iscritti: € 10,00+7,00+7,00). Ai fini assicurativi, aggiungere un contributo parziale per l’assicurazione infortuni gara di € 5.00. Per i tesserati già FIDASC e per i già soci Associazione Vivi Colle dell’Orso OdV nessuna quota aggiuntiva.

Per chi voglia contribuire con erogazioni liberali all’Associazione Vivi Colle Dell’Orso OdV per l’allestimento – dpi anticovid-19 ed altro: IBAN IT 35ZO503303800000010344760.