Cinghiali, protesta della Coldiretti il 3 marzo

CAMPOBASSO – Emergenza cinghiali: il prossimo 3 marzo la Coldiretti manifesterà a Campobasso. Si apprende da una nota dell’organizzazione degli agricoltori.

Imprenditori agricoli e zootecnici saranno in piazza Vittorio Emanuele “per portare all’attenzione di tutta l’opinione pubblica regionale la gravissima emergenza creata dell’aumento spropositato e incontrollato dei cinghiali, letali non più solo per le aziende ma anche per la pubblica incolumità, visti i continui e sempre più frequenti incidenti, anche mortali, da essi causati”.

Verranno, inoltre evidenziate “le numerose altre emergenze che condizionano l’attività delle imprese operanti nel settore agricolo in Molise”.