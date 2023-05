Pubblicati i primi 5 bandi per le misure a superficie. Cavaliere: “Oltre 10 milioni di euro per l’annualità”

CAMPOBASSO – L’assessorato alle politiche agricole della Regione Molise rende noto che sono stati pubblicati ben cinque bandi del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023/2027, riguardanti le cosiddette “misure a superficie”.

Nello specifico, con determinazione direttoriale n. 37 del 9 maggio 2023, è stato pubblicato il bando di attuativo relativo all’intervento SRB01 – “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna” annualità 2023, meglio noto come “Indennità compensativa”, finalizzato a sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore, per rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola in tutta l’Unione.

L’obiettivo dell’intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in zona montana, mediante un premio base pari a 160 euro/ettaro. La dotazione finanziaria del bando in questione è pari 5,8 milioni di euro.

Inoltre, con determinazione direttoriale n. 38 del 9 maggio 2023, sono stati pubblicati i bandi attuativi, per l’annualità 2023, dei seguenti interventi:

SRA01 – “Produzione integrata”, con l’obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovendo lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali e preservando gli habitat e i paesaggi.

La dotazione finanziaria del bando per l’annualità 2023 è pari 1,2 milioni di euro. Le risorse destinate all’intervento SRA01 per il periodo 2023/2027 ammontano a 10 milioni di euro.

SRA08 – “Gestione prati e pascoli non avvicendati”, finalizzato al mantenimento delle pratiche di pascolamento e della presenza di agricoltori con un beneficio diretto sulla biodiversità, e sulla salvaguardia di sistemi agropastorali.

La dotazione finanziaria del bando per l’annualità 2023 è pari 2 milioni di euro. Le risorse destinate all’intervento SRA08 per tutto il periodo 2023/2027 ammontano a 14 milioni di euro.

SRA14 – “Allevatori custodi dell’agro biodiversità”, obiettivo dell’intervento è quello di mantenere e/o incrementare il numero di animali riferiti alle razze a rischio di erosione genetica rilevanti per la regione Molise, ovvero: razza podolica; razza Suino Casertano; razza Cavallo Pentro; razza Grigia Molisana; razza Gentile di Puglia.

La dotazione finanziaria del bando per l’annualità 2023 è pari 400 mila euro. Le risorse destinate all’intervento SRA14 per tutto il periodo 2023/2027 ammontano a 2 milioni di euro.

SRA29 – “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”, per rispondere alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, contribuendo ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità.

La dotazione finanziaria del bando per l’annualità 2023 è pari 1,2 milioni di euro. Le risorse destinate all’intervento SRA29 per il periodo 2023/2027 ammontano a 30 milioni di euro.

“La pubblicazione di questi cinque bandi, programmati e strutturati nel corso del mio mandato da assessore all’agricoltura, consentirà alle aziende agricole molisane di beneficiare in tempi rapidi di nuovi aiuti comunitari derivanti dal Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023/2027 – ha precisato il consigliere regionale, Nicola Cavaliere – I 10 milioni e 400 mila euro messi a bando per l’annualità 2023, per le cosiddette misure a superficie, rappresentano delle risposte concrete e celeri per il territorio”.

È possibile consultare i bandi sul sito della Regione Molise e sul portale del PSR Molise all’indirizzo psr.regione.molise.it.