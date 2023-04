Coni, Campobasso ospita la 1.137ª riunione della Giunta Nazionale

CAMPOBASSO – Proseguono le riunioni itineranti della Giunta Nazionale del CONI. Mercoledì 26 aprile l’organo direttivo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, presieduto da Giovanni Malagò, si riunirà a Campobasso, presso la sala Consiliare del Comune, così come in precedenza è avvenuto nel corso degli ultimi anni (prima trasferta a Trento dicembre 2013) in tutti capoluoghi regionali. Il Presidente Malagò prima della riunione (ore 11.00) inaugurerà la nuova sede CONI Molise (via Sicilia 116 – Campobasso) dove incontrerà i rappresentanti dello sport territoriale. La Giunta Nazionale, numero 1.137, inizierà dalle ore 13.00 e al termine il Presidente Malagò terrà un incontro stampa.

Questo l’ordine del giorno:

1) Verbale riunione del 27 marzo 2023

2) Comunicazioni del Presidente

3) Attività Olimpica e Alto Livello

4) Attività Federazioni Sportive Nazionali – Discipline Sportive Associate – Enti di Promozione Sportiva – Attività Antidoping

5) Affari Amministrativi

6) Varie e proposte dei membri della Giunta Nazionale