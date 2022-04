Coppa del Mondo Panettone 2022, in finale Gerri Pasticceria

AGNONE – Il panettone artigianale di Gerri Pasticceria conquista nuovamente le giurie degli esperti. Difatti, il lievitato per eccellenza realizzato dalle mani del maestro Germano Labbate è risultato finalista nelle selezioni relative alla “Coppa del Mondo Panettone 2022”. Il concorso internazionale, a cui ha preso parte la pasticceria agnonese, si pone come obiettivo quello di far conoscere a tutto il mondo i migliori panettoni valutati da una squadra di professionisti nel settore.

Nella selezione tenutasi oggi presso Villa Terzaghi, a Rebecco sul Naviglio, il re dei lievitati di Gerri è rientrato nella rosa dei 10 prescelti dalla giuria composta da Gianbattista Montanari, Carlo Gronchi, Franco Antoniazzi, Beniamino Bazzoli, Andrea Besuschio e Luca Poncini.

Il pasticcere altomolisano, quindi, accede di diritto alla “Finale Italia” che si terrà nel mese di maggio a Brescia e in cui si sfideranno solamente 30 maestri provenienti da diverse zone del Belpaese.

“Ringrazio l’organizzazione e tutti i giudici per aver selezionato come finalista il nostro panettone. Questo traguardo ci riempie di orgoglio e vogliamo dedicarlo a tutti coloro che quotidianamente continuano a scegliere la nostra pasticceria. – ha commentato il maestro Germano Labbate – Siamo prontissimi per la finale di Brescia, sarà un piacere per noi far conoscere in una vetrina così importante i nostri panettoni impreziositi dai sapori autentici del Molise”.