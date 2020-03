Coronavirus: 23 positivi in Molise, 5 persone sono in terapia intensiva

CAMPOBASSO – Complessivamente i casi positivi al Covid-19 in Molise sono 23, oltre ai due trasferiti da Bergamo: cinque le persone in terapia intensiva, di cui i due pazienti arrivati dalla Lombardia, 7 nel Reparto di Malattie infettive, tutte ricoverate presso l’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso.

Sono 12, invece, le persone in isolamento domiciliare; ieri si è registrato il decesso di uno dei pazienti che era ricoverato in terapia intensiva. Numeri in continuo aggiornamento per quanto riguarda i contagiati da Coronavirus ma comunque parziali, in quanto il direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), Oreste Florenzano, nel pomeriggio ha aggiornato la situazione ricordando che stamattina si sono registrati 3 nuovi casi di contagio.