Coronavirus Mafalda, i dati al 26 dicembre: +4 nuovi positivi

MAFALDA – Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale in una nota informano di aver ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell’Asrem circa 4 nuovi casi di positività al virus Covid-19 a Mafalda.

“Come per gli altri, esprimiamo la nostra solidarietà e l’augurio di pronta guarigione anche a questi ultimi cittadini colpiti dal virus. I dati in nostro possesso ci portano a dire che, a seguito di 2 guarigioni, i casi attualmente positivi risultano essere 16, dei quali 3 non vivono in paese. Ricordiamo nuovamente a tutti coloro che dovessero risultare positivi al virus a seguito di test effettuati presso strutture private di porsi in autoisolamento e di informare tempestivamente sia il medico di base per l’attivazione del protocollo sanitario, sia il Sindaco per l’attivazione del servizio di smaltimento rifiuti speciali. Inoltre, raccomandiamo a tutti di affrontare il periodo natalizio rispettando scrupolosamente le misure di prevenzione di diffusione del contagio e le disposizioni governative. La raccomandazione è quella di non abbassare la guardia”.