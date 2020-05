Il bollettino Asrem di martedì 12 maggio 2020: il numero complessivo sale a 384, due ricoveri al Cardarelli, un paziente in intensiva

REGIONE – Prosegue l’informazione da Molisenews24 sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione. Andiamo a vedere il bollettino della giornata di martedì 12 maggio 2020, secondo quanto comunicato da Asrem. Dal primo bollettino della mattina si evince un nuovo caso di positività al Covid-19 proveniente sempre dal cluster della comunità Rom di Campobasso. All’Ospedale Cardarelli due nuovi ricoveri mentre si aggrava la situazione di un paziente di Portocannone portato in terapia intensiva.

BOLLETTINO MATTINA DEL 12 MAGGIO – DATI COVID19 IN MOLISE

Andiamo a vedere i nuovi dati alla luce del bollettino del pomeriggio. Effettuati 215 nuovi tamponi. Sono 230 i casi attualmente positivi mente sono 384 i tamponi positivi (308 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di altre regioni) dall’inizio dell’emergenza sui 9506 i tamponi eseguiti (9122 negativi). All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 13: di questi 12 sono in Malattie Infettive (9 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia), un paziente è in Terapia Intensiva della provincia di Campobasso. Al Neuromed di Pozzili non troviamo pazienti, tutti guariti.

Sono 217 i pazienti in isolamento domiciliare (181 in provincia di Campobasso, 31 in quella di Isernia e 5 in altre regioni), 21 i dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (20 provincia Campobasso, 1 provincia Isernia), 111 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (81 della provincia di Campobasso, 18 di quella di Isernia e 12 di altre regioni). Sono 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione). Visite domiciliari effettuate dalle Usca 223 (115 Bojano, 79 Venafro, 29 Larino) mentre 412 i soggetti in isolamento e 6 quelli in sorveglianza. Si tratta in quest’ultimo caso di persone asintomatiche alla quali non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.

BOLLETTINO POMERIGGIO DEL 12 MAGGIO – DATI COVID19 IN MOLISE

MAPPA CASI CONTAGI AL COVID-19 PER COMUNE DEL 12 MAGGIO 2020