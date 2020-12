Coronavirus Montenero, dati del 19 dicembre: +1 nuovo positivo

MONTENERO DI BISACCIA – Il sindaco di Montenero di Bisaccia si è rivolta alla cittadinanza per fare il punto della situazione: “anche oggi l’Asrem ci ha comunicato un nuovo caso positivo al Covid-19 e un nuovo guarito. La persona positiva, che ha contratto il virus fuori regione, sembra abbia preso ogni utile precauzione non appena rientrata in paese, ponendosi in autoisolamento e rispettando alla lettera le disposizioni contenute nell’ultima Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Donato Toma.

In questo caso, quindi, la ricostruzione della catena dei contatti è stata molto rapida, in quanto quasi inesistente. Ringraziamo questa persona per aver applicato le regole di buonsenso e di prudenza, salvaguardando la salute dei propri familiari e dei propri conoscenti.

Nell’augurare invece ogni bene al nuovo guarito dal Covid, invito tutti voi a leggere con attenzione le nuove disposizioni del Governo in tema di prevenzione del contagio nel periodo natalizio, che potete scaricare anche dal nostro sito istituzionale, cliccando sul link: http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1819?fbclid=IwAR3Z9hjhSo_LeLBfFGz_LtiNoG-V_dH7vu8QhbSaO30KoSNaHTsYQjMGv1M”