MONTENERO DI BISACCIA – “A seguito dell’ultima comunicazione dell’Asrem avvenuta nella serata di ieri, che ha aggiornato il quadro dei positivi al Sars-CoV-2, ho provveduto alla consueta verifica e all’incrocio con i dati in mio possesso: al momento, quindi, informo che abbiamo 16 negativizzazioni e 12 nuovi positivi, per un totale di 191 positivi attivi in paese” lo riferisce in una nota il sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci.