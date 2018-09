Corsa contro la fame, aperte le iscrizioni al progetto

Il progetto didattico solidale coinvolge oltre 2.000 scuole nel mondo. Evento didattico, sportivo e solidale di Azione contro la Fame destinato alle scuole

MILANO – Aprono oggi in tutta Italia le iscrizioni per partecipare alla Corsa contro la Fame, un evento didattico, sportivo e solidale di Azione contro la Fame destinato alle scuole elementari, medie e al biennio delle superiori per sensibilizzare i ragazzi a cause sociali importanti come la cura e la prevenzione della malnutrizione infantile.

Per ogni Istituto, è previsto un percorso di formazione tenuto da un rappresentante di Azione contro la Fame, con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni sulle cause e le conseguenze della fame nel mondo.

Ogni anno viene messo in evidenza uno dei Paesi dove Azione contro la Fame svolge progetti di prevenzione e sicurezza alimentare: nel 2019 il focus della Corsa sarà il bacino del Lago Chad, una zona particolarmente delicata a causa dei cambiamenti climatici a cui è soggetta e alle tensioni causate dai conflitti nelle zone circostanti.

A conclusione di ogni incontro di sensibilizzazione, agli studenti sarà consegnato un Passaporto Solidale con tutte le informazioni utili per sensibilizzare a loro volta amici, conoscenti e parenti e raccogliere delle mini-sponsorizzazioni per il giorno della Corsa.

Tutte le scuole partecipanti al progetto correranno simbolicamente insieme il giorno 8 maggio 2019. In questa giornata i ragazzi potranno moltiplicare le promesse di donazione raccolte per il numero di giri di corsa effettuati e portare un cambiamento reale nelle vite di ragazzi come loro, nati dall’altra parte del mondo.

Per iscrizioni consultare il sito: azionecontrolafame.it o telefonare al 0283626108.