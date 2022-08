Corso in Scienze infermieristiche al via a Isernia: rinnovato protocollo

ISERNIA – La Giunta regionale del Molise, su proposta del Presidente Donato Toma, ha rinnovato il Protocollo di Intesa con l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ e l’IRCCS Neuromed di Pozzilli a garanzia dell’avvio del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi la Sapienza di Roma – anno accademico 2022-2023.

“Una notizia importante, particolarmente attesa non solo a Isernia ma in tutto il Molise, certificata stamattina dalla Rettrice dell’Ateneo romano Professoressa Antonella Polimeni con l’approvazione dell’’attivazione, per l’anno accademico 2022-2023, del corso di laurea delle professioni sanitarie in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – Corso di laurea T – Regione Molise ASL 2 – Pentria – Isernia, afferente alla Facoltà di Farmacia e Medicina e interfacoltà con Medicina e Odontoiatria, nonché la relativa organizzazione didattica e i servizi di assistenza e tutorato degli studenti arrivati dalla competente struttura didattica. Nello stesso provvedimento è fissato il numero di studenti iscrivibili al primo anno di corso in 70 unità”. Soddisfazione da parte del Presidente della Regione Donato Toma.