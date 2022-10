Covid: carenza organico Usca, Asrem cerca medici

CAMPOBASSO – L’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha pubblicato un Avviso per la manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di una short list per l’eventuale conferimento di incarichi provvisori da destinare al potenziamento della Continuità assistenziale (Ca) per garantire l’assistenza domiciliare ai pazienti affetti da Covid-19 per le sedi distrettuali di Campobasso, Isernia e Termoli.

Il provvedimento, al fine di sopperire alla carenza di organico nell’ambito della Continuità assistenziale. Gli incarichi provvisori verranno conferiti con priorità ai medici che hanno già operato all’interno delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca).