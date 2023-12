“Cuore aperto al mondo”, incontro di confronto e riflessione a Campobasso

CAMPOBASSO – Il 12 dicembre alle ore 18.00, presso la sala San Pietro Celestino V, a Campobasso, si terrà un incontro, “Cuore aperto al mondo”, organizzato dall’Arcidiocesi di Campobasso, dalla Caritas diocesana di Campobasso Bojano, Area Mondialità e Pace e dalla Pastorale Missionaria, per confrontarsi sulle condizioni di vita ed opportunità del popolo senegalese, anche alla luce del fenomeno migratorio. Obiettivo dell’incontro riferire alla comunità locale sulla missione della Delegazione regionale Abruzzo-Molise in Senegal.

La delegazione, composta da don Alberto Conti, Luigina Tartaglia, Stefania Menna, don Enzo Manes, Silvana Maglione, responsabili area Mondialità, dai direttori di Caritas Senegal e da Federico Mazzarella, coordinatore regionale Africa occidentale ed orientale, di Caritas italiana, ha incontrato le autorità, le Caritas diocesane e parrocchiali per conoscere le realtà locali, nonché le difficoltà di vita delle popolazioni senegalesi.

Obiettivo della missione, al suo inizio, è toccare con mano realtà lontane e diverse, per creare, per giovani e donne, condizioni di sviluppo nel loro paese, coinvolgendo le comunità italiane, in un rinnovato spirito di fraternità.