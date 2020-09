Davide Mancini parte per il giro del Molise in bicicletta

VENAFRO – L’assessore regionale Vincenzo Cotugno ha voluto rivolgere “un sincero augurio” a Davide Mancini (foto), atleta molisano, che oggi parte per il giro del Molise in bicicletta, in modalità self support.

“Si tratta – dice Cotugno – di un omaggio alla bellezza della nostra terra da parte di uno splendido atleta che con la sua pettorina con la scritta “Turismo è Cultura” avrà modo di attraversare i nostri splendidi borghi, ricevere l’ospitalità dei molisani e “perdersi” tra le meraviglie dei nostri paesaggi. In bocca a lupo Davide e sappi che noi tutti facciamo il tifo per te”.