Dove ballare in Molise, weekend 24 – 25 agosto 2019

Doppio appuntamento a Il Tempo Sospeso con il closing mekkani week, si balla a Lido Mistral, La Risacca e Cala Sveva

Secondo fine settimana di agosto per gli amanti nel ballo in Molise, vediamo i principali appuntamenti del 24 – 25 agosto. Sabato si balla a Il Tempo Sospeso, La Risacca, Lido Mistral e Cala Sveva; domenica party in spiaggia a Lido Mistral e Calypso Village dal pomeriggio.

Su Molisenews24 è presente un’apposita sezione chiamata “Dove si balla in Molise” dedicata alle serate in regione. Chi volesse segnalare una serata danzante in particolare per il weekend può inviare una mail a info@molisenews24.it specificando nell’oggetto la serata.

SABATO 25 AGOSTO

A Cala Sveva, sulla costa molisana a Termoli “The Cala Sveva Djs”, dalle 23.30 serata con i djs Fabrizio Della Corte, Meme, Nik Di Palma e Torraco. Animazione staff Selfie Box e Photo Booth per scattare e condividere selfie. Info al 347.0929324 (anche su whatsapp), ingresso libero senza obbligo di consumazione e selezione all’ingresso.

A Il Tempo Sospeso dalla mezzanotte con in consolle Djebali, Innocent Soul e Tommy Dvotion b2b Nico Dor. Ingresso entro le 2 a 1 euro con bracciale. Bracciali disponibili presso Bar Bellini (Termoli) e dal pr di fiducia. Dopo le 02:00 – con o senza bracciale – 10 euro uomo; 5 euro donna con drink. Servizio navetta dalla stazione andata ore 00.30 ritorno 04.30.

Si balla anche a La Risacca beach club di Petacciato dalle ore 21 con il ritmo degli anni ’70/”80/’90 dei Live sound. Per chi vuole cenare menù fisso da 25 euro che comprende: veli di parma e pane carasau con flan ai cardoncelli, guanciale croccante e lacrima di fonduta al caciocavallo, tonnarelli o chitarrina al ragù bianco di fassona su cremoso di burrata di andria e petali di tartufo, calice di vino. Dopo le 23:00 ingresso a 10 euro compreso di drink. Info e prenotazioni: 347.7882117.

A Lido Mistral dalle 17 alle 21 Dj Vinx con l’happy music 60/70/80/90 e aperitivo.

DOMENICA 25 AGOSTO

A Lido Mistral dalle 17 si balla in spiaggia con Bubu in consolle. Fino alle 19 happy hours con 3 birre a 5 euro e 3 spritz a 10 euro. Pasta Party dalle 19.30. Dalle 22 Kaya Moves presenta hiphop & dancehall con Kaya Moves, Johnny Jay, Jahmetta e vocalist Fiore. Ingresso libero, info al 346.0659831.

A Calypso Village di Petacciato appuntamento con B. Converso (Amnesia milano) e Mekkani Sound System dalle 17 alle 24. Ingresso libero per info e tavoli 3402526725.