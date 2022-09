Elezioni: in Molise centrodestra vince in 122 comuni su 136

CAMPOBASSO – In Molise il centrodestra vince in 122 Comuni su 136, il centrosinistra si aggiudica solo sette Comuni, tutti centri minori, mentre il Movimento 5 Stelle si afferma in sei centri; infine Noi di Centro vince in un comune, Sant’Angelo Limosano, dove il sindaco era in corsa proprio con il partito di Mastella. È questo l’esito del voto sul territorio regionale che emerge dai risultati definitivi del voto di domenica.

Nel dettaglio il centrosinistra ha vinto a Bonefro, Petrella, Capracotta, Castelbottaccio, Castellino, Fossalto e Macchiagodena. I 5 Stelle invece si sono imposti a Montorio, Roccavivara, San Giuliano di Puglia, San Martino, Santa Croce di Magliano e Colletorto. Nelle città il centrodestra vince nettamente a Termoli con il 40 per cento (i 5 Stelle sono quasi al 30, il centrosinistra al 21). Stesso scenario a Isernia: 44 per cento ai vincitori, 25 ai 5 Stelle, 20 al centrosinistra. Campobasso è l’unico grande centro dove la vittoria di Lotito e Cesa è stata più contenuta: 34 per cento al centrodestra, 32 al centrosinistra e 23 ai 5 Stelle.