Elezioni Molise, Pedicini (MET): “Scendiamo in campo per far ripartire il Mezzogiorno d’Italia”

BRUXELLES – “Alle elezioni regionali del 25 e 26 giugno prossimi in Molise sarà presente anche il Movimento Equità Territoriale. Per la prima volta in una regione del Sud, scende in campo un forza politica composta da cittadini che hanno realmente a cuore gli interessi del Mezzogiorno d’Italia e che da anni si battono perché si metta fine alle ingiustizie che le nostre comunità subiscono da decenni”. Lo annuncia l’europarlamentare e segretario del Movimento Equità Territoriale, Piernicola Pedicini.

“Il nostro obiettivo – sottolinea Pedicini – è colmare, innanzitutto, gli enormi divari territoriali che caratterizzano il Paese agli occhi di tutta Europa. Ed è proprio dal Molise che puntiamo a invertire una tendenza che coinvolgerà tutte i territori del nostro Meridione. Vogliamo partire da una regione in cui, per troppo tempo, una classe politica inerte ed inetta ha assistito passivamente a un inarrestabile fenomeno di spopolamento, effetto di una totale assenza di diritti, servizi e opportunità. Una regione con i peggiori indici di tutto il Paese, dall’assistenza sanitaria all’occupazione, dalla mancanza di opere infrastrutturali a un elevato tasso di povertà. Dobbiamo e possiamo voltare pagina, sfruttando al centesimo la capacità di spesa che i fondi europei, a partire dal Pnrr, offrono. Possiamo farlo, eleggendo una classe politica che ha una sua rappresentanza in Europa. Per le candidature, abbiamo puntato su donne e uomini che hanno esperienza e competenze nell’amministrazione pubblica, nella società civile, nel mondo delle professioni e per il loro quotidiano impegno civico: Vincenzo Greco, già sindaco di Termoli; Daniela Morrone, docente; Fernando Antonio De Angelis, ristoratore; Ernestina Piscopo, avvocato; Virgilio Marinelli, imprenditore informatico. Abbiamo scelto di sostenere il candidato governatore Roberto Gravina, facendo convergere le nostre forze nella lista Alternativa Progressista, insieme a Europa Verde e Sinistra Italiana. Il Mezzogiorno d’Italia ripartirà dal Molise. Noi ci siamo!”.