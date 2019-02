Emergenza ospedali, l’appello del Comitato Molise Pro Venezuela

CAMPOBASSO – Il Patronato Inca – CGIL del Venezuela ha inviato alcune foto al Comitato Molise Pro Venezuela e Associazione Tedeschi a testimonianza dello stato di emergenza in cui versano gli ospedali locali. Nella seguente nota l’appello del Comitato e dell’Associazione su questa situazione:

“A fronte di queste immagini sono risibili le argomentazioni di Maduro e di chi lo appoggia. Occorre autorizzare al più presto l’ingresso di medici e specialisti dall’esterno per soccorrere, curare e intervenire chirurgicamente sui pazienti che non possono più aspettare e rischiano di morire. Il Comitato Molise Pro-Venezuela e l’Associazione “Giuseppe Tedeschi” sollecitano le istituzioni locali, la delegazione parlamentare e la Regione Molise, che ha recentemente approvato un deliberato sull’emergenza umanitaria in Venezuela, ad adoperarsi, ciascuno per le proprie funzioni, a tutela della popolazione venezuelana e della comunità italiana”.