Escursioni in Molise, il programma di settembre-ottobre 2022

REGIONE – Con l’arrivo dell’autunno, nuove attività speciali in programma: dai trekking dedicati ai prodotti di stagione, alle passeggiate in fattoria e dal casaro. Non solo: tornano le escursioni in vetta e al chiar di luna. Inoltre, ogni giorno tante attività all’aria aperta nella natura del Molise. Ecco il programma delle attività speciali di settembre e, di seguito, il consueto programma settimanale dal 19 al 25 settembre:

SABATO 24 settembre

Trekking in fattoria: passeggiata esperienziale con degustazione – Alle 15.30 a Rocchetta al Volturno (IS)

Trekking “La via del tartufo”: ricerca nel bosco e degustazione – Alle 10.00 a Busso (CB)

DOMENICA 25 settembre

Passeggiata in vigna durante la vendemmia, con visita in cantina e degustazione – Alle 10.00 a Baranello (CB)

Trekking sul Monte Meta: escursione sulla vetta regina delle Mainarde – Alle 9.00 a Pizzone (IS)

SABATO 1° ottobre

UrbanTrek nel “Borgo del Merletto”: passeggiata nel centro storico – Alle 17.00 a Isernia

Escursione su Monte Miletto: trekking in vetta – Alle 9.00 a Campitello Matese (CB)

DOMENICA 2 ottobre

Trekking dei briganti: passeggiata sul Matese e degustazione in masseria – Alle 9.30 a Roccamandolfi (IS)

SABATO 8 ottobre

Trekking “Al chiar di luna”: passeggiata serale con aperitivo – Alle 20.00 a Macchia d’Isernia (IS)

DOMENICA 9 ottobre

Trekking “Dal casaro”: passeggiata esperienziale con laboratorio e degustazione – Alle 9.30 a Guardiaregia (CB)

Trekking “Il bramito del cervo”: passeggiata silenziosa nel PNALM a Valle Fiorita – Alle 14.00 Pizzone (IS)

SABATO 15 ottobre

Trekking “La via del tartufo”: ricerca nel bosco e degustazione – Alle 10.00 a Busso (CB)

Escursione su Monte Miletto: trekking in vetta – Alle 9.00 a Campitello Matese (CB)

DOMENICA 16 ottobre

Passeggiata in vigna durante la vendemmia, con visita in cantina e degustazione – Alle 10.00 a Baranello (CB)

“La via delle castagne”: passeggiata nel bosco con degustazione – Alle 9.30 nei Boschi del Matese (CB)

SABATO 22 ottobre

Trekking in fattoria: passeggiata esperienziale con degustazione – Alle 15.30 a Rocchetta (IS)

Trekking sul Monte Meta: escursione sulla vetta regina delle Mainarde – Alle 9.00 a Pizzone (IS)

DOMENICA 23 ottobre

“La via delle castagne”: passeggiata nel bosco con degustazione – Alle 9.30 nei Boschi del Matese (CB)

Trekking “Colori d’autunno”: passeggiata su Colle dell’Orso – Alle 10.00 a Carpinone (IS)

SABATO 29 ottobre

“A passo d’Asino”: trekking con asinelli e aperitivo in uliveto – Alle 9.30 a Fornelli (IS)

Trekking “Dal casaro”: passeggiata esperienziale con laboratorio e degustazione – Alle 9.30 a Guardiaregia (CB)

DOMENICA 30 ottobre

“I sentieri dell’olio”: passeggiata tra gli uliveti frentani con degustazione e musica – Alle 9.30 a Larino (CB)

Trekking dei briganti: passeggiata sul Matese e degustazione in masseria – Alle 9.30 a Roccamandolfi (IS)

Inoltre, durante i giorni della settimana, è possibile abbinare un’attività o escursione Attraverso il Molise con una Mid Day Spa presso la Fonte del Benessere Resort di Castelpetroso e beneficiare di uno sconto speciale sul prezzo qui indicato.

Tutte le attività sono rivolte principalmente ai soci, ma chiunque può iscriversi o anche solo partecipare, sia in gruppo sia singolarmente, previa prenotazione. Inoltre, su richiesta, Attraverso il Molise organizza attività specifiche anche per piccoli gruppi.

Le attrezzature necessarie sono fornite dagli organizzatori il giorno stesso dell’incontro.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.