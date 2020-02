Event Molise, cosa fare nel weekend del 29 febbraio e 1° marzo

Nel programma eventi del fine settimana del 29 febbraio e 1° marzo 2020 in Molise: tra musica, cultura e teatro

CAMPOBASSO – Nuovo fine settimana di eventi in Molise in questo 29 febbraio e 1° marzo 2020. Andiamo a vedere i principali partendo da Campobasso dove alla Bibliomedioteca ci sarà il 2° appuntamento con Silent Book Club (16.30) mentre a Libertine “Un Super Carnevale” con superoi e personaggi della nostra infanzia (dalle 18.30 aperitivo a tema). All’Auditorium Palazzo Gil (spettacoli ore 15.30 e 17.30; info e prenotazioni 347.0002029; teatrodeiburattini.it) Pinocchio, Le Avventure di un sognatore. Al Circolo Beatnik presentazione del libro “Detonazione!” con l’editore Pierpaolo De Julis ed il Duka (18.30) quindi aperitivo e warm up con SPD sound alternative selections, Cepuka Spleen analogic tribalism e live set Bk Bostik industrial evolution. Al Cotton club Power Trio con Sally Cangiano, Claudio Citarella e Oreste Sbarra mentre al dopolavoro ferroviario Karaoke party con Sandro e Antonio. Al Teatro Savoia concerto di Filippo Gamba (18.30), al Sagittario Café Carnival Party dalle 22 mentre al Savoia Loung Bar “We love the weekend” con la selezione musicale di CKK Antonello Cecere (19). Domenica apertura del Museo Pistilli dalle 8 alle 14 mentre al Teatro Savoia in scena “‘O miedico d’e pazze” per Frammenti di Teatro (17.30). In serata karaoke a L’Era Glaciale mentre all’Auditorium ex-Gil “Le Nuvole di Fabrizio De André” tributo alla parola e non alla musica da un’idea di Antonio Ligas (1° spettacolo 18, 2° alle 20.30).

Check up osteoporosi al Vita Salus Centro Medico Polispecialistico di Isernia, giornata di prevenzione dalle 9-12 e 16-19. Al Roof Club si balla con Oshana, Diego e David Ino in consolle (23.59). Domenica all’Umami Bistrot “Un americano sott a ‘Sernia” dove degustare i cocktail del barman Andrea Mezzanotte (17.30) mentre all’Auditorium Unità d’Italia Teatro Umbro dei Burattini con lo spettacolo “Pinocchio, Le Avventure di un sognatore” (unico spettacolo ore 17.00; info e prenotazioni 347.0002029; teatrodeiburattini.it).

Al MACTE dalle 18.30 “Nanda Vigo. Light Project 2020” a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo. Domenica sempre a Termoli dalle 9 al via la 19a Fondo Molisana, Gara ciclistica amatoriale – Memorial Antonio De Simone mentre allo Studio Yoga Parinama “Sospesi tra cielo e terra – Gong e Campane Tibetane” (18.30). Si balla al Tropicana Latin Club dalle 22.30, serata caraibica con dj Alex Latino, animazione 100% latin staff.

ALTRI EVENTI DI SABATO 29 FEBBRAIO

Nella sala parrocchiale di Sepino presentazione del libro di Simone Ficocelli “Il mio amico tumory” (17.30). Al Time Square di Ripalimosani stage e show di bachata con Francesco e Aurora (10 euro), si balla con l’animazione latina dalle 22 (solo serata ingresso gratuito). Il 29 febbraio e 1° marzo ultime due giornate dedicate al Carnevale di Larino presso il Parco Archeologico dell’Anfiteatro romano e di Villa Zappone con visite guidare e laboratori didattici. Un pomeriggio in poesia alla Palazzina Liberty di Venafro, un’occasione per scoprire la poetica e la visione del mondo di Paola Caramadre, Marco Pelliccioli e Giuditta Di Cristinzi attraverso i versi delle loro ultime pregevevoli pubblicazioni (17.30). A San Martino in Pensilis presso la Biblioteca Comunale “Ri…scopriamo il passato – laboratori didattici” (16).

ALTRI EVENTI DI DOMENICA 1° MARZO

Alla Nuova Cliternia di Petacciato incontro dal titolo “Impariamo a fare il sapone” a cura di Wild Life School di Antonio Caprara (16) mentre allo scalo ferroviario di Sant’Agapito Sfilata dei carri allegorici. A Guglionesi Peer GynTrip. A Largo Santa Maria a Mare di Campomarino Carnevale campomarinese 2020 con la Festa della pentolaccia (16). A Mafalda appuntamento con 20km di Bike dalle 9 e raduno in Piazza della Libertà.

PROSSIMI EVENTI

Per gli amanti della birra dal 4 marzo al via un corso presso Bibenda Galleria del Vino. Cinque appuntamenti con “Vivere con cura” alla Bibliomediateca comunale dopo quello del 21 febbraio ci saranno quelli del 6 e 20 marzo, 3 e 17 aprile, 10 maggio (ingresso libero). Il 2 e 3 marzo il Teatro Savoia ospita la commedia di Iaia Fiastri “A che servono gli uomini” con Nancy Brilli. Mercoledì 4 marzo ore 18.00 a le Radici nella Terra di Isernia un tuffo nel mondo dei tè pregiati provenienti dai raccolti autunnali del 2019. Escursione di Pasquetta alla Montagnola Molisana – Civitanova Del Sannio (IS) immersi nella natura, tra faggi, rocce, e punti panoramici bellissimi il 13 aprile 2020. International Dinner and Movie Night il 3 marzo al Circolo letterario Beatnik. Escursione il 22 marzo nella riserva MaB Unesco Collemeluccio nel territorio di Pescolanciano.

