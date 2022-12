Eventi natalizi a Campomarino: il programma di Natale d’Amare 2022

CAMPOMARINO – L’amministrazione comunale, l’Assessore al turismo, il delegato alla Cultura e l’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali presentano il calendario degli eventi natalizi. Un cartellone ricco, che animerà Campomarino dal 7 dicembre al 9 gennaio con una serie di iniziative che spaziano dagli eventi culturali all’animazione per bambini, dalla valorizzazione delle tipicità locali alle classiche manifestazioni natalizie.

Giovedì 8 dicembre si inaugureranno le festività con l’accensione dell’albero, le animazioni e gli spettacoli in piazza Vittorio Veneto e nel Borgo Antico.

Gli eventi si svilupperanno con cadenza costante per oltre un mese. Un’offerta ampia per turisti e residenti, grandi e bambini che prevede quest’anno anche la presenza di un Mini Luna Park in piazza della Guardia Costiera.

Venerdì 9 dicembre a Palazzo Norante sarà protagonista la cultura con la mostra “l’Ucraina e la Russia. L’arte per la pace”. Palazzo Norante sarà ancora al centro delle iniziative con l’inaugurazione dell’enoteca comunale e l’apertura dei nuovi locali nell’ambito dell’evento “Palazzo di… Vino” in programma l’11 dicembre. Nella stessa serata è in programma la “Christmas Show Dance” in piazza Vittorio Veneto.

Il 18 dicembre le iniziative natalizie si spostano a Nuova Cliternia con il “1° Natale del Villaggio”. In piazza Vittorio Veneto si svolgera invece la sfilata “La Magia del Carillon”.

Non solo, si rinnovano anche quest’anno le classiche tradizioni campomarinesi con diverse date riservate ai Presepi del Borgo, alla Casa di Babbo Natale e alle rappresentazioni teatrali. Il 26 dicembre a Palazzo Norante torna “Spirito di Natale”, con i cocktail di Charles Flamminio.

Non mancheranno i classici concerti natalizi con il coro gospel il 23 dicembre nella chiesa del Santo Spirito e due spettacoli musicali (nella chiesa Santa Maria a Mare e nella chiesa della Madonna della Pace).

Il calendario si chiuderà a gennaio con lo spettacolo di Capodonno “Magie di Luce e Musica” in Largo Santa Maria a Mare e con il pomeriggio del 6 dedicato all’epifania.

L’amministrazione comunale, l’Assessore al turismo, il delegato alla cultura e l’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali ringraziano tutte le associazioni che anche quest’anno hanno collaborato e si sono adoperate per l’organizzazione del calendario degli eventi di Natale.