Live music e djset in diverse location, raccolta del miele e smielatura ad Agnone. Escursioni e appuntamenti con la natura

REGIONE – Sabato 1° agosto 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24. Per le Serate al Parco in via XXIV Maggio la musica folk “I Zig Zaghini”. Sempre a Campobasso in Piazzetta Palombococktail, dai drink alle miscele corroboranti, per tutta l’estate, per finire agli shot più invitanti da bere tutto d’un fiato.

Dal 31 luglio al 2 agosto all’Oasi delle Mainarde sul Lago di Castel San Vincenzo (IS) kayak, wind surf e kite surf. Stesse date per l’evento di Capo D’Acqua Experience “Eremi, vette, rifugi e cascate in Molise”.

Al Roof Club di Isernia dalle 18 aperitivo, live music e djset mentre dalle 22 presso Manhattan Café serata blues nel ricordo di Pino Daniele con Ricomincio da due tribute (prenotazioni al 338.1112794)..

Presso la Masseria Acquasalsa di Agnone appuntamento sia sabato che domenica con “Dalle Api al Miele – La Smielatura”. Il pomeriggio dalle 16.00 in poi raccolta del miele che le api hanno depositato negli alveari in queste settimane di luglio. Quindi estrazione del miele dai melari con la tecnica della smielatura. Indossando le maschere degli apicoltori, sarà possibile visitare l’apiario e vedere da vicino migliaia e migliaia di api al lavoro e poi seguire tutte le fasi di lavorazione fino alla conservazione nei barattoli. Un’esperienza unica per grandi e piccini in totale sicurezza e a contatto con la natura. L’evento ha un costo di € 5,00 a persona (gratis per i bambini sotto a 14 anni) e comprende visita in apiario e piccola degustazione del miele “novello” con formaggi e altre bontà. Gradita la prenotazione contattando Armando via telefono o whatsapp al numero 333.9657207.

Escursione sotto le stelle, per conoscere stelle e costellazioni. Saliremo a Monte Campo da località Santa Lucia. Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” presso il centro storico e le cascate. A Montenero di Bisaccia Antonio Mustillo show dalle 21.30 in Piazza Giovanni XXIII mentre a Oratino presentazione del libro “L’istinto sovvertitore” alle 18 in Piazza Chiesa.

Passiamo a Termoli con Beer ’70 alla Birreria Luppolover (prenotazioni al 3296123953).

Eremi vette rifugi e cascate in Molise a cura di Capo D’Aqua fino al 2 agosto con max 25 partecipanti. Il 31 luglio primo giorno si raggiungerà l’Eremo di Sant’Egidio al tramonto dove ad attenderci ci sarà la storia particolare di una Suora eremita che ha deciso di vivere lì, affacci panoramici, castagni giganti e un tramonto spettacolare (km 10 – dislivello 600 m – Difficoltà: E). Il 1° agosto l’escursione che ci porterà sui 2000 del Molise. Sul Monte Miletto attraversando lo spettacolare Campo dell’Arco. Anche qui i panorami saranno incredibili, il percorso suggestivo e incredibile (km 10 – dislivello 800 m – Difficoltà E). Il 2 agosto un anello bellissimo sulla Montagnola Molisana tra storie di pastori, transumanti e segni antropici con partenza dal Lago di Carpinone. E poi una degustazione di formaggi con incontro con l’Azienda Agricola Mastronardi Lina, degustazione e attività esperienziale su lavoro del formaggio (Km 17 – dislivello 700 m . Difficoltà E). Visita a Carpinone e alle sue fantastiche cascatelle. Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Alex Vigliani e Gaetano De Santo.

A Bonefro mostra di costumi e abiti tradizionali molisani presso Auditorium dell’ex Convento “Santa Maria delle Grazie dalle 17 alle 19. A Teatro Fontana di Trevi ore 21 spettacolo teatrale “Amici di … squola e di … gioghi”.

All’Oasi di Castel San Vincenzo fino al 2 agosto Mainarde in Vela mentre a Fornelli presso La Piccol Bottega “Genitori sotto le stelle”, serata con una doppia programmazione dalle 18 max 10 coppie (prenotazioni al 388.7540177).

Il 30 e 31 luglio, 1 e 2 agosto quattro giornate con partenza garantita a 25 euro. Ogni giornata un tema differente “Scapoli – Castel San Vincenzo – Fornelli”, “Altilia al chiarore della luna”, “Pietrabbondante e Agnone” e “Termoli e Larino tra olio e vino”. Prenotazioni allo 0874.453343.

PROSSIMI EVENTI

Il 2 agosto Tosca Tavaniello in concerto a Villa De Capoa Campobasso per la rassegna musica in città. Cinowork ricerca su Tartufo dalle 8.30 presso l’Associazione Vivi Colle dell’Orso (iscrizioni entro il 30 luglio, info al 3398960916). A Il Bivacco in località Colle dell’Orso a Frosolone live music e porchetta dalle ore 16. In Foresta organizza una giornata di Trekking & Show Cooking Tre Frati nel Parco Nazionale del Matese con incontro alle 9 in piazza a Guardiaregia. A Campomarino Lido a Ibeach dalle 22 Renata Marano e Domenico Di Giampietro protagonisti con Emozioni d’Autore (prenotazioni al 342.5625979 e 335.474947).

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni 8 agosto, 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

Noche Argentin al Coriolis by Eden giovedì 6 agosto con cucina tipica e spettacolo di tango.

Al ristorante Porta Tammaro di Altilia (CB) Miss Altilia con selezioni l’8 agosto ed elezione il 9. Inizio sempre dalle 20.30 e premiazione in denaro per 1°, 2° e 3° posto.

