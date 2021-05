In programma presentazioni di libri, tra i quali uno incentrato sulla realtà degli abusi e delle violenze nel mondo dello sport

REGIONE – Mercoledì 12 maggio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Ecco cosa ci aspetta, online e in presenza.

EVENTI IN PRESENZA

Il Santuario italico di Pietrabbondante é aperto al pubblico con i seguenti orari: mercoledì alla domenica ore 10:15 – 17:15; il sabato e nei giorni festivi l’accesso è consentito previa prenotazione telefonica allo 0865 76129, entro il giorno precedente a quello in cui si intende effettuare la visita. Il servizio di apertura sarà garantito, in forma contingentata, nei giorni feriali senza prenotazione.

EVENTI ONLINE

Martina Merletti parla del suo libro “Ciò che nel silenzio non tace” sul sito Anai Trentino, alle ore 17. In dialogo con Anna Guastalla. Prenotazione obbligatoria, scrivere all’indirizzo info.trentino.altoadige@anai.org« È stato tutto sbagliato». È stato quello che poteva essere». “Puoi fuggire alla Storia quando ti accorgi di farne parte?

Marco Balzano illustra il suo libro “Quando tornerò” in diretta streaming sulla pagina facebook di Leggermente Torino, alle ore 18.30. Per partecipare inviare una mail a eventi@cascinaroccafranca.it . «Se non capisci tua madre, è perché ti ha permesso di diventare una donna diversa da lei».

Alle 18.30 sulla pagina Facebook di Libraccio Daniela Simonetti presenta “Impunità di gregge”- La violenza sessuale, gli abusi, le molestie sono una realtà dello sport in Italia come all’estero; non di tutto lo sport ma di una parte importante. Nessuna federazione di casa nostra prevede però l’obbligo di radiazione per chi commette abusi e violenze.

Alle 21 per il ciclo This Is Your Song” il crooner della critica musicale italiana Maurizio Blatto racconta tutto quello che una canzone nasconde e riverbera, come un romanzo breve, fotogramma dopo fotogramma, nota per nota. Per ogni incontro, una playlist di memorabili momenti pop narrati in venti minuti di storia e aneddotica.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

Borgotufi, albergo diffuso di Castel Giudice il via alla seconda edizione di #ilMoliseacasatua, l’iniziativa social che coinvolge fotografi e appassionati di fotografia nel raccontare e scoprire i luoghi più belli ed insoliti del Molise, per viaggiare attraverso le immagini, in attesa di poterlo fare di persona, tra tante destinazioni possibili. Un’iniziativa nata con la media partnership di Officina – News and Media, TurismoinMolise, Volgo Italia e Volgo Molise, Molise da Scoprire e il patrocinio del Comune di Castel del Giudice. L’invito è di condividere su Instagram con hashtag #ilMoliseacasatua e possibilmente taggando @borgotufi le foto dei propri luoghi del cuore del Molise, con una breve descrizione, entro il 30 giugno 2021. Le immagini saranno condivise sulle pagine social di Facebook e Instagram di Borgotufi, con il racconto dei posti che rappresentano. Le più apprezzate dalla community di Instagram diventeranno parte della nuova mostra fotografica itinerante, che sarà inaugurata ad agosto 2021, con un evento speciale, tra le casette e le botteghe dell’albergo diffuso di Castel del Giudice.

Sabato 15 e domenica 16 maggio per le Giornate FAI di Primavera visite guidate al Complesso Monumentale Santa Maria in Casalpiano Morrone del Sannio (14.30-19 sabato e 10-19 domenica).

Sabato 15 maggio passeggiata sul fiume Carpinone Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare Guida GAE Michele Permanente (3287639268).