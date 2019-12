I principali eventi in Molise di lunedì 16 dicembre 2019: mostre e musica a Campobasso con i canti natalizi. A Termoli incontro di lettura per bambini in età prescolare

CAMPOBASSO – Ci si avvicina alle feste natalizie e tanti eventi condiranno la settimana che lo precede. Cosa aspettarci da lunedì 16 dicembre 2019? Vediamo i principali eventi in Molise.

Partiamo da Campobasso dove in mattinata si svolgerà un incontro presso la Sala della Costituzione dal titolo “Lo sviluppo sostenibile e relazionale del territorio”. Alle 11 invece incontriamo Home Care Premium in Piazza Vittorio Emanuele II presentazione del programma natalizio del Comune di Campobasso. Alle 13 Accademia Pugliese delle Scienze: Adunanza Solenne – Inaugurazione Anno Accademico 2020 presso l’Aula Circolare del Primo Edificio Polifunzionale, Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi del Molise, Viale Manzoni, Campobasso.

Prosegue fino al 6 gennaio al Museo dei Misteri la mostra Presepi & Tradizioni dalle 16.30 alle 19.30. In Piazza Vittorio Emanuele II invece si potrà utilizzare la pista di pattinaggio sul ghiaccio dalle ore 11. Nella Chiesa del Sacro Cuore in Piazza San Francesco appuntamento con i canti natalizi del Conservatorio “Lorenzo Perosi” per “Chiese in musica: Arpe Armoniche” (19.45). Nell’Auditorium Ex-Gil invece dalle 20.45 “Bentornato Mandolino” per la rassegna “Napoli … e non solo!”.

Passiamo a Isernia dove prosegue al mostra fotografica di Dalwin Kryeziu “1999/2019 – Venti anni di vita e libertà in Kosova” allo Spazio Arte Petrecca.

A Termoli la Caritas di Termoli – Larino organizza dalle 17 “Una fiaba per Natale”, incontro di lettura per bambini in età prescolare. La Caritas diocesana di Termoli – Larino e l’associazione Nati per Leggere Molise mettono insieme le proprie forze e le proprie competenze per diffondere la cultura della lettura per i bambini fino a sei anni nella consapevolezza che questo possa essere uno strumento prezioso per rinsaldare la relazione adulto – bambino, favorire lo sviluppo del linguaggio e promuovere forme nuove di incontro, socializzazione e integrazione. Presso l’istituto Alberghiero Federico II di Svevia (19) Spettacolo teatrale “Significar mangiando” e a seguire cena a buffet “In cucina con Adelina”. A Campodipietra “Una serata tranquilla”, spettacolo teatrale a cura della compagnia “Non solo parole” (20).

IX edizione della mostra del presepe presso i Locali del Santuario Madonna di Fatima a Bagnoli del Trigno mentre a Trivento c’è l’albero ad uncinetto e il mercatino natalizio.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.