Online presentazione di quello che per i campobassani é un vero e proprio oggetto da collezione ma anche di altri libri e quadri

REGIONE – Mercoledì 3 dicembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’anteprima sui queli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

Ultimo giorno, fino alle ore 18, per visitare la mostra personale “Passione cromatica” di Giuliana Ciaramella, in esposizione in sala Modigliani della Galleria Internazionale Area Contesa di Roma. In diretta sulla piattaforma Instagram @area_contesa_arte

È diventato sempre più un oggetto da collezione per i Campobassani il Calendario dei Misteri, giunto alla XXIVª edizione, realizzato dall’Associazione Misteri e Tradizioni di Campobasso. ”Scannétt allért …Silenziosi ingegni”, causa Covid-19 sarà presentato online alle ore 17, con un breve video, sulla pagina Facebook Museo dei Misteri di Campobasso https://www.facebook.com/misterietradizioni/.

Nell’ambito del Festival del classico alle ore 18 Federico Condello, filologo classico, legge “Edipo re, la guerra, la democrazia”. Un dramma che, apparentemente parla di mitiche pestilenze, insolubili enigmi, fatali profezie ma dove, in realtà, attraverso il velo della leggenda, il politico Sofocle riflette sul potere, sulla democrazia e sui suoi insanabili conflitti. Lectio online su festivaldelclassico.it, Youtube e Facebook.

Torna, per l’ultimo mese dell’anno, Culturalmentre, la web tv intelligente, rassegna virtuale promossa dalle associazioni Nati per scrivere e L’Ordinario, da anni attive sul territorio toscano per promuovere cultura. La rubrica di oggi, vedersi come un aperitivo da gustare in compagnia, pur rimanendo a distanza, sarà dedicata alle storie di diavoli e alla figura del diavolo nelle leggende popolari. Interverranno gli scrittori Daniela Tresconi, Alessio Del Debbio, con i suoi racconti fantastici “L’ora del diavolo” (NPS Edizioni), e la band Joe Natta e le Leggende Lucchesi, che ha realizzato per Nati per scrivere il volume “Chi ha paura del Linchetto?”. Modererà Isabella Cavallari, del blog “Bosco dei sogni fantastici”. Appuntamento con “Leggendando. Storie del folclore italiano”, in diretta Facebook sulla pagina di Culturalmente.

Francesco Abate presenta il suo libro “I delitti della salina” in diretta streaming sulla pagina Facebook di Il covo della Ladra e di Einaudi editore, alle ore 19.00. In dialogo con Cristina Cassa Scalia. Presentano Manuel Figliolini e Mariana Marenghi.

Uno sguardo a quanto accadrà domani, giovedì 3 dicembre. In primo piano ancota libri. Alle ore 18 Maurizio De Giovanni presenterà il suo libro “Fiori, per i Bastardi di Pizzofalcone” in diretta streaming sulla pagina Facebook di Ubik Trieste. Giorgio Falco, invece, illustrerà il suo “Flashover” in diretta streaming su Zoom, alle ore 18.30; in dialogo con Sabrina Ragucci e Giacomo Raccis.