Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

Il pomeriggio di eventi online si apre alle 15.50 con Fedez ospite di Sorrisi Live. Il rapper milanese non ha certo bisogno di troppe presentazioni: sembra ieri quando ha inciso, insieme a DJ S.I.D. e Cidda, il primo EP “Fedez”. Da quel momento in poi tanti successi, qualche scontro sui social, il tutto sempre contraddistinto dal suo stile unico e schietto. Una vita sempre in prima linea, ma non solo sul palco. Fedez è un artista di grande generosità e lo ha dimostrato in più di un’occasione: durante il primo lockdown, insieme alla moglie Chiara Ferragni ha fatto una donazione e aperto una campagna di raccolta fondi in favore del San Raffaele di Milano per la realizzazione di nuovi posti in terapia intensiva. Recentemente, ha poi prontamente accolto l’invito del presidente del consiglio, Giuseppe Conte, di fare un appello social sull’uso della mascherina. Insomma, un artista a 360° dal grande cuore, pronto a raccontarci della sua vita artistica di oggi e domani (https://www.facebook.com/events/1295401790823382/).

Viadellironia presentano il loro album d’esordio “Le radici sul soffitto” (realizzato con il sostegno del Mibac e di SIAE, nell’ambito del programma “Per chi crea”, dedicato alle opere prime) in un concerto presso l’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, nell’ambito della Milano Music Week. Il live sarà trasmesso in diretta sulle frequenze e sulla pagina Facebook di Radio Popolare (https://www.facebook.com/events/772169783363476/).

Si parla della figura femminile nella letteratura. Penelope, da Omero alla letteratura contemporanea. Alle 17.30 su Zoom (https://zoom.us/j/96101224169?pwd=cDFMdzlCMzlEMTQzRWlyWUJOQ2JxQT09) con la prof.ssa Elena Merli e la nostra candidata al dipartimento di Lettere Sara Giallonardo per una lezione sull’immortale figura letteraria di Penelope, la moglie di Ulisse. La sua vita di donna fedele, a volte noiosa, ha ispirato, sin dall’antichità fino alla letteratura contemporanea, poeti e scrittori.

Si parla de “Le città del futuro” a Focus LIVE 2020. Dalle ore 17.40 su Facebook (https://www.facebook.com/events/446784796569222/). Che futuro ci aspetta? Una domanda da sempre insita nella natura umana e che trova inevitabilmente più spazio ora, dopo la partenza della pandemia. Pensiamo alle città. Come saranno dopo il coronavirus? Ci piacerà ancora vivere nelle metropoli o tenderemo a spostarci? E poi ancora lo smartworking, sempre più una realtà, come influirà sulle nostre relazioni sociali? Sono tra gli interrogativi oggetto del dibattito odierno.

Museimpresa organizza alle ore 17.30 la presentazione di “Archivi d’impresa” (https://www.facebook.com/events/1074572056310967/). “Archivi d’impresa” è il volume, edito da ANAI, che raccoglie le esperienze di archivisti, storici d’impresa, manager, professionisti, funzionari pubblici che a vario titolo e con diverse competenze si sono occupati e si occupano di questo particolare tipo di archivi prodotti e conservati dal ricco e variegato sistema delle imprese italiane. Il volume contiene oltre trenta contributi che, con prospettive incrociate, affrontano il tema nei suoi diversi aspetti. Una fotografia dell’evoluzione di questo importante e poco conosciuto elemento del nostro patrimonio culturale con un occhio al futuro e ai nuovi scenari di valorizzazione e digitalizzazione.

Si parla della fiaba Linguaggio dell’Anima nell’incontro online delle 18 (https://www.facebook.com/events/831256607624420/). L’incontro è un primo approccio alla fiaba, attraverso il quale desidero portarti a conoscere il significato profondo delle fiabe, saperle usare in diverse circostanze, sviluppare creatività e senso dell’immaginazione. Durante il corso si ascolterà la narrazione di una fiaba, entrando così nel mondo immaginativo che porta con sè. Sarà utilizzato il suono di strumenti musicali, la modulazione della voce e il canto. Appuntamento su Zoom dalle 18 alle 19.30 (costo 20 euro).

La Casa del Popolo di Campobasso organizza alle ore 18 in streaming “La sanità al tempo del Covid-19 – niente può essere più come prima”. La necessità di tutelare lavoro, reddito e welfare nella società della cura fino alla centralità dei territori. Interverranno Edoardo Turi, Maria Antonella Gliatta, Maria Frittelli e Luigi Iasci (https://www.facebook.com/events/1289005538136370).

Alle 18.30 appuntamento con IMAGinACTION. Ospiti del festival internazionale del videoclip, che in questi anni ha ospitato alcuni dei maggiori artisti internazionali (Sting, Mark Knopfler, Luis Fonsi e tanti altri) saranno Malika Ayane e Fabrizio Moro (https://www.facebook.com/events/210855637087068).

Alle 20.30 si parlerà del ruolo del Rotary per la pace del mondo. IL Pdg Paolo Raschiatore ripercorrerà i momenti più importanti dello storico rapporto tra ONU e Rotary (https://www.facebook.com/events/798046444381727).