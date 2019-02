Due gli appuntamenti con la nuova settimana in Molise. In serata Il Cervellone a Campobasso mentre a Ferrazzano in scena “Dopo la prova”

Al via una nuova settimana di eventi in Molise quella che porterà nel weekend a diversi appuntamenti per il Carnevale. Lunedì 25 febbraio intanto presenta l’appuntamento serale con Il Cervellone Molise per sfidare amici a colpi di quiz presso il Number One di Campobasso. Nel corso della giornata spazio anche all’estetica con i consigli sui prodotti Bionikine per il make up e il corso Barteder 2019. Da non perdere a Ferrazzano lo spettacolo “Dopo la prova” di Inmar Bergman per la regia di Daniele Salvo con Ugo Pagliai, Manuela Kustermann e Arianna di Stefano. Dopo lo spettacolo di ieri, replica questa sera al Teatro de lLoto dalle 20.30.

É possibile segnalare gli eventi in Molise consigliati inviando una mail a info@molisenews24.it

PROGRAMMA EVENTI IN MOLISE – 25 FEBBRAIO 2019

CAMPOBASSO

Giornata Bionikine – Farmacia Picca (dalle 10)

Corso Bartender 2019 – Bar School (17)

Il Cervellone Molise – Number One Club (22.30)

FERRAZZANO