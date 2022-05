Evento Plastic Free a Campobasso: ecco quando, area interessata

CAMPOBASSO – In programma domani pomeriggio, sabato 14 maggio, una iniziativa di volontariato promossa da Plastic Free con il patrocinio del Comune di Campobasso e della Sea. L’appuntamento per il ritrovo e la distribuzione dei sacchi è fissato alle ore 15.00 presso il supermercato Pick up di via Toscana, mentre l’area interessata alla raccolta rifiuti sarà quella del percorso Scarafone che collega i quartieri S. Giovanni e Vazzieri. La partecipazione è libera, consigliati guanti, calzature ed abbigliamento da lavoro.