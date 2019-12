CASTEL DI SANGRO – Fa tappa in Abruzzo il tour di Luigi Farinaccio. Il prossimo appuntamento live del cantautore molisano (è originario di Gildone) sarà infatti stasera, domenica 29 dicembre, alle ore 22.30 a Castel di Sangro (L’Aquila), presso il “Birrificio Abruzzese”, situato in via Porta Napoli 13.

Per l’occasione Luigi Farinaccio si esibirà in trio, accompagnato da Marco Spina al basso e Pio Losc Mascia alla chitarra, proponendo tutti i suoi brani.

Il Birrificio Abruzzese è nato nel 2014, nell’alto fiume Sangro, territorio già noto per le antiche produzioni di birra, che ha come obiettivo primario quello della produzione di birre di qualità, in quantità moderate per non rischiare di perderne la bontà tipica. L’acqua utilizzata è quella sorgiva, oligominerale e finemente torbata dalla natura stessa, i malti e i luppoli sono quelli dei migliori marchi.