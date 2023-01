Festa della Befana 2023: a Termoli arriva la sesta edizione

TERMOLI – Come di consueto, anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Termoli ha organizzato la Festa della Befana in Piazza Vittorio Veneto che di fatto concluderà le festività natalizie. L’appuntamento è per venerdì 6 gennaio alle 11,30 quando l’allegra nonnina si calerà dalla scuola Principe di Piemonte regalando caramelle e dolciumi a tutti i bambini. L’evento è stato organizzato dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con il comando provinciale di Campobasso dei Vigili del Fuoco, il Lions Club Termoli Tifernus, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e la Misericordia di Termoli.