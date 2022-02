Finale Coppa Italia C5 Femminile, Miranda – Venafro: ecco quando

MIRANDA – Si svolgerà domenica 27 febbraio 2022 la Finale Regionale della Coppa Italia di Calcio a 5 Femminile una delle principali competizioni sportive della Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Molise, dedicata al mondo del futsal. Scenderanno in campo alle ore 16.00, sul campo di Miranda, Palazzetto dello Sport Via Giovanni XXII, le due formazioni qualificatesi alla gara di finale: A.S.D. Miranda F.C. e A.S.D. Venafro F.C..

Con l’occasione si ricorda, come disposto dal Regolamento della Manifestazione, che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari (ciascuno di 30 minuti), saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità, saranno calciati 3 tiri di rigore, alternativamente dalle due squadre. Perdurando la situazione di parità si procederà con i calci di rigore ad oltranza.

La squadra vincente la finale regionale acquisirà il titolo a partecipare alla Fase Nazionale della Coppa Italia di Calcio a 5 che prenderà il via il 9 marzo 2022 con le gare del primo turno degli Ottavi di Finale. La società molisana vincente verrà inclusa in un triangolare con la vincente della Finale Regioanle del C.R. Campania “Futsal Sidicina Cremisi” e con la vincente del C.R. Abruzzo “ES Chieti Calcio a 5”.

Si comunica infine che in occasione della finale di Coppa Italia di Calcio a 5 Femminile, per l’accesso Palazzetto dello Sport di Isernia saranno osservate tutte le prescrizioni “anti covid 19” attualmente in vigore, compresa la riduzione al 60% della capienza massima. Pertanto considerando la capienza massima dell’impianto di 500 posti a sedere sarà consentito l’ingresso di 300 unità. Si ricorda che sarà consentito l’accesso alle tribune soltanto alle persone munite di Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2.