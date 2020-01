Fiscalità di vantaggio, Paglione stimola a seguire l’esempio dell’Emilia-Romagna

CAPRACOTTA – Il sindaco di Capracotta, Candido Paglione (foto), commenta la notizia che il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, abbia annunciato lo stanziamento di 15 milioni di euro per tagliare o azzerare l’Irap per le imprese di montagna.

“Non c’è giustizia sociale senza una legislazione che tenga conto delle differenze che esistono tra i territori – afferma Paglione – La legge è uguale per tutti (i territori) quando tutti (i territori) sono uguali. Quando ciò non è, cioè non tutti i territori sono uguali, allora occorrono leggi diversificate, prevedendo correttivi per i territori più svantaggiati. Così e solo così si crea giustizia sociale. Questo è il ragionamento che sta alla base della richiesta di una cosiddetta fiscalità di vantaggio anche per i territori montani della regione Molise”.

L’auspicio è che presto anche il nostro territorio si decida a seguire l’esempio emiliano-romagnolo.