Fondimpresa, finanziamento per le micro e piccole imprese

CAMPOBASSO – Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, stanzia 10 milioni di euro in favore delle piccole imprese, da destinare alla formazione dei lavoratori.

Le risorse potranno essere utilizzate presentando un progetto formativo sull’Avviso 2/2020, presente sul sito www.fondimpresa.it, a partire dal 20 ottobre prossimo.

“L’Avviso 2/2020 – afferma Il Presidente nazionale Bruno Scuotto – è un’opportunità importante, messa in campo per sostenere la fase di ripresa delle imprese e del Paese in un periodo di emergenza sanitaria. Un ulteriore aiuto alle nostre aziende deriva dal fatto che tra i destinatari del Piano possono essere inseriti i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, in deroga e gli apprendisti, per attività formative diverse dalla formazione obbligatoria prevista dal contratto”.

Ricordiamo che l’adesione a Fondimpresa da parte delle imprese è gratuita e consente l’accantonamento annuale di risorse, altrimenti destinate all’INPS, che possono essere utilizzate in ogni momento dalle imprese aderenti per attività formative per i propri dipendenti.

Il finanziamento dell’Avviso 2/2020 è destinato a quelle imprese che, pur aderendo a Fondimpresa, non hanno mai realizzato un progetto formativo e non hanno accantonato nel corso del tempo risorse sufficienti a tale scopo. La formazione sarà completamente gratuita e potrà essere svolta con i docenti prescelti dalle imprese e su qualunque tematica, ad esclusione della formazione obbligatoria, come ad esempio in materia di sicurezza sul lavoro.

La presentazione dei piani a valere sull’Avviso 2/2020 sarà consentita dalle ore 9:00 del 20 ottobre 2020 fino alle ore 13:00 del 31 dicembre 2020, ma è già possibile predisporre i piani formativi sulla piattaforma informatica di Fondimpresa, dove sono pubblicati tutti i documenti necessari alla presentazione.

Ulteriori indicazioni sugli accordi sindacali da allegare ai progetti formativi sono disponibili sul sito www.fondimpresamolise.it , nella sezione dedicata alla Commissione paritetica territoriale del Molise.

Per ogni informazione ci si può comunque rivolgere allo sportello dell’articolazione territoriale di Fondimpresa del Molise, presente a Campobasso in Via Cardarelli 19, telefonando al numero 0874 495624 o scrivendo a m.prece@rete.fondimpresa.it.