Giorgetti e Abodi all’inaugurazione del nuovo palasport di Agnone

AGNONE – “Ci siamo, è tutto pronto. Il 26 marzo alle 11:30 sarà inaugurato il nuovo palazzetto dello sport di Agnone, in località “Tiro a Segno”. Si tratta di un traguardo importantissimo per le comunità dell’Alto Molise e dell’Alto Vastese che potranno tornare a utilizzare una struttura all’avanguardia per le attività sportive e di aggregazione. La riapertura del palazzetto era un obiettivo primario per la nostra amministrazione”. E’ quanto scrive sui suoi canali social il sindaco Daniele Saia (foto).

L’intervento ha avuto un valore complessivo di 1 milione e 350mila euro, coperto in parte dal Comune, in parte dal bando “Sport e Periferie” e in parte dal piano “Green Communities”. All’inaugurazione saranno presenti numerosi ospiti di rilievo. Oggi sono stati svelati i primi due nomi: Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, e Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani. “Vi aspettiamo all’evento, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare!”, conclude Saia.