Giornata “Legalità, ci piace!”, presente Confcommercio Molise

ROMA – Si è svolta oggi a Roma la Giornata di Confcommercio “Legalità, ci piace!” che quest’anno è dedicata, in particolare, al tema della sicurezza con lo slogan “Più sicurezza per imprese, territori e città”. Nel corso dell’incontro, che si chiuderà intorno alle ore 11.30, con le proposte di Confcommercio illustrate da Patrizia Di Dio, Vice Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia con delega alla Legalità e alla Sicurezza e le conclusioni di Nicola Molteni, Sottosegretario di Stato all’Interno sarà presentata un’indagine di Confcommercio sui fenomeni illegali con un approfondimento sui reati predatori.

A tal fine alla presente è allegato l’Indagine riferita all’area Sud e Isole del nostro Paese.

Giunta alla dodicesima edizione, la Giornata di Confcommercio “Legalità, ci piace” è un’iniziativa di analisi, denuncia e sensibilizzazione sulle conseguenze dei fenomeni criminali per l’economia reale e per le imprese. Un appuntamento annuale dell’intero sistema confederale contro ogni forma di illegalità per promuovere e rafforzare la cultura della legalità che è un prerequisito fondamentale per la crescita e lo sviluppo.

“I fenomeni illegali – afferma il presidente Confcommercio Molise Angelo Angiolilli – come la contraffazione, l’abusivismo, la pirateria, estorsioni, usura, infiltrazioni della criminalità organizzata, furti, rapine, atti di vandalismo e spaccate, taccheggio, corruzione – alterano la concorrenza, comportano la perdita di fiducia degli operatori e la diminuzione degli investimenti. Questi fenomeni impattano pesantemente sul sistema economico-sociale, concorrano a far chiudere le imprese oneste con la conseguente perdita di posti di lavoro; non tutelano i consumatori e riducono la sicurezza pubblica e ovviamente alimentano la criminalità organizzata”.

L’impegno di Confcommercio Molise per la sicurezza e la legalità si traduce in due obiettivi continui e strategici: prevenire e contrastare i fattori legati alla criminalità che incidono sulla competitività delle imprese e rafforzare, diffondere e approfondire la cultura della legalità.

“Nella nostra regione – commenta Irene Tartaglia, direttore Confcommercio Molise – la Confederazione collabora con le Istituzioni per rafforzare modelli di intesa tra azione pubblica e iniziativa privata, a tutela del circuito legale dell’economia, al fine di garantire alle imprese le condizioni per operare. Perché l’impresa sana, che crea lavoro e produce reddito e ricchezza, è il primo-migliore-antidoto contro la criminalità”.

In quest’ottica Confcommercio ha sottoscritto con il Ministero dell’Interno il Protocollo per la Legalità e la Sicurezza delle imprese, il Protocollo di intesa tra Confcommercio e Arma dei Carabinieri ed il Protocollo Video-Allarme Antirapina rinnovato nel febbraio 2024.