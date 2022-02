Giornata mondiale delle zone umide, passeggiata scientifica sabato 5 febbraio sul Biferno

CAMPOBASSO – “Valorizza, gestisci, ripristina, ama le zone umide”: è lo slogan lanciato dalla campagna globale 2022, in occasione della Giornata Mondiale delle Zone umide (World Wetlands Day). La Giornata ricorre il 2 febbraio in occasione dell’anniversario della firma della Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, trattato intergovernativo che impegna alla conservazione e gestione di questi particolari e fragili ecosistemi, firma avvenuta in Iran nel 1971 e che comprende una lista di 2.435 zone di importanza strategica internazionale, 66 in Italia.

Per l’occasione Legambiente promuove in Molise un evento in programma sabato prossimo 5 febbraio con lo scopo di informare e sensibilizzare la collettività sui temi della tutela e dell’uso sostenibile di un habitat come quello del fiume Biferno, area su cui è attivo il progetto Life Nat.Sal.Mo, inserito nel report, presentato da Legambiente in occasione della Giornata delle zone umide, che racchiude i quindici esempi più virtuosi nella tutela della biodiversità acquatica e delle zone umide.

La passeggiata scientifica “Walking along the river” avrà inizio alle 9.30, con i saluti del sindaco di Colle d’Anchise Carletto Di Paola, del presidente di Legambiente Molise Andrea De Marco. Ci saranno poi gli interventi di esperti dell’associazione Pescambiente, dell’Università del Molise e dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo agricolo, rurale e della pesca del Molise.