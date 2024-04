Giuseppe “Spedino” Moffa in concerto a Campobasso il 13 aprile

CAMPOBASSO – Penultimo appuntamento in cartellone per la stagione di spettacoli 2023/2024 al Teatro Savoia di Campobasso. Spedino Moffa porta sul palco la sua storica produzione, non senza toccare il tributo al poeta Eugenio Cirese, attraverso le melodie e le parole contenute nelle canzoni pubblicate nel 2022 da Squilibri Editore nel cd “UaUa’”, o al cantautore pugliese Matteo Salvatore.

“Mescolare italiano e dialetto è una modalità espressiva che rincorro da anni – aggiunge Spedino – e finalmente trova luce nelle ultime canzoni, alcune delle quali scritte con il grande Stefano di Nucci, che canterò in anteprima il 13 aprile al Teatro Savoia. Spero vi piacciano!”

Non mancherà l’omaggio a uno dei personaggi più illustri del Molise, frutto del lavoro discografico di Giuseppe Moffa con un folto e valido gruppo di musicisti, studiosi e operatori culturali molisani, rappresenta la volontà comune di rimettere in luce la sensibilità di un poeta amato in particolare da Montale e Pasolini e la sua sterminata ricerca sui canti tradizionali molisani.

“Nella composizione di questo repertorio – scrive Giuseppe Moffa nelle sue note – mi sono tuffato nei due volumi de I canti tradizionali del Molise di Cirese dove ho trovato una bella sorpresa: i canti sono catalogati per tipologia – canti d’amore, canti di lavoro, ninne nanne, filastrocche per bambini, repertorio religioso ecc. – e in ogni categoria vi sono riversati i versi della maggior parte dei paesi del Molise. Nella mia selezione ho preso un verso da un paese e una parola da un altro, mischiando dialetti così diversi tra loro. Mi piace pensare che un domani questi brani possano rappresentare non il singolo paese ma il Molise intero”.

